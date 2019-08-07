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07 августа 2019 года 14:51
Финрезультаты за II квартал могут стать катализатором роста котировок GDR Х5 - Газпромбанк
X5 Retail планирует опубликовать аудированные финансовые результаты за 2К19 и 1П19 в четверг, 15 августа, сообщается в обзоре Газпрома. "X5 Retail по-прежнему демонстрирует отличную операционную динамику – во втором квартале темпы роста сопоставимых (LfL) продаж остались на уровне 5,0%, - указывают аналитики Газпромбанка. - Это должно поспособствовать дальнейшему снижению давления на EBITDA. Помимо этого, мы рассчитываем на то, что ретейлер продолжит демонстрировать позитивную динамику валовой маржи благодаря улучшению эффективности логистики и снижению уровня потерь. Эффект на акции. После коррекции с июльских максимумов, произошедшей в отсутствие корпоративных новостей, ГДР X5 Retail имеют хорошие шансы на отскок. В этом контексте мы полагаем, что финансовые результаты за 2К19 могут стать катализатором роста акций компании".
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Компании упоминаемые в новости: Х5 Синергия
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