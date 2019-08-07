Финрезультаты за II квартал могут стать катализатором роста котировок GDR Х5 - Газпромбанк

X5 Retail планирует опубликовать аудированные финансовые результаты за 2К19 и 1П19 в четверг, 15 августа, сообщается в обзоре Газпрома.

"X5 Retail по-прежнему демонстрирует отличную операционную динамику – во втором квартале темпы роста сопоставимых (LfL) продаж остались на уровне 5,0%, - указывают аналитики Газпромбанка. - Это должно поспособствовать дальнейшему снижению давления на EBITDA. Помимо этого, мы рассчитываем на то, что ретейлер продолжит демонстрировать позитивную динамику валовой маржи благодаря улучшению эффективности логистики и снижению уровня потерь. Эффект на акции. После коррекции с июльских максимумов, произошедшей в отсутствие корпоративных новостей, ГДР X5 Retail имеют хорошие шансы на отскок. В этом контексте мы полагаем, что финансовые результаты за 2К19 могут стать катализатором роста акций компании".