Усиление геополитических рисков в начале августа вряд ли окажет сдерживающий эффект на решение ЦБ по ставке - Газпромбанк

Инфляция по итогам 7М19 составила всего 2,7%, в июле наблюдалось падение цен в продовольственном сегменте на 0,3%, сообщается в обзоре Газпромбанка. В этом году сбор урожая начался раньше обычного, в связи с чем цены на продовольствие реагируют более масштабным снижением. Единственным фактором роста цен в июле после нулевого роста в июне было плановое повышение тарифов. Жилищно-коммунальные услуги подорожали на 1,8%, услуги пассажирского транспорта – на 1,7%. Таким образом, индекс потребительских цен на услуги вырос на 0,9% в прошлом месяце, благодаря чему совокупный индекс цен прибавил 0,2%.

"Базовая инфляция тоже замедляется, - отмечает аналитик Газпромбанка Сергей Коныгин. - Базовая инфляция (без учета тарифов и волатильных компонентов) в июле осталась на уровне 0,2% м/м, но замедлилась до 4,5% в годовом выражении. Замедление базовой инфляции является важным показателем стабильной тенденции к дезинфляции в течение последних месяцев. ЦБ РФ обращает больше внимания на показатель базовой инфляции, и его замедление служит дополнительным аргументом для скорого снижения ключевой ставки. Исходя из более умеренных, чем ожидалось нами, инфляционных трендов начала 3К19, мы улучшаем прогноз по инфляции на конец года до 4,0% относительно предыдущих 4,5%".

По всей видимости, умеренные темпы роста цен за январь–июль носят устойчивый характер, полагает эксперт банка. "Невысокая экономическая активность, слабый внутренний спрос и укрепление рубля в 1П19 сдерживают темпы роста цен. На наш взгляд, замедление темпов роста цен может продолжиться и достигнуть 4,4% г/г в августе на фоне низких цен в продовольственном сегменте. Мы думаем, что данный факт послужит аргументом для ЦБ РФ снизить ключевую ставку на заседании 6 сентября. Мы также ожидаем, что регулятор снизит прогноз инфляции по итогам года с 4,2-4,7%". - отмечает Сергей Коныгин.

Усиление геополитических рисков в начале августа вряд ли окажет сдерживающий эффект на решение по ставке, полагает аналитик Газпромбанка. Сообщения о новом пакете американских пошлин на китайский импорт и подписании президентом США Д. Трампом указа о введении второго раунда санкций против России незначительно отразилось на курсе рубля. Ослабление составило 2,5% к уровню конца июля и вернуло рубль к наблюдаемому в течение 1К19 диапазону. На взгляд эксперта, текущий курс рубля не несет рисков для инфляции, следовательно, регулятор продолжит цикл снижения ключевой ставки.