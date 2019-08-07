Рынок меди не реагирует на остановку крупного рудника - Julius Baer

В последние дни рынок меди полностью сконцентрирован на событиях вокруг торгового спора США и Китая и связанных с ним рисках замедления мировой экономики, говорится в комментарии Julius Baer. Доказательством этого является тот факт, что игроки не отреагировали на появившиеся в среду утром новости о том, что Glencore планирует приостановить работу на кобальтовом и медном руднике Mutanda в Демократической республике Конго из-за низких цен на рынке.

"Тогда как медь с начала года подешевела примерно на 5%, кобальт просел наполовину, и причиной этого является вовсе не дефицит спроса со стороны производителей аккумуляторов для электромобилей, а рост предложения, - указывает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. - Рудник Mutanda обеспечивает менее 1% мировой добычи меди, так что эффект от его закрытия для цен будет ограниченным. Профицит поставок сохраняется на фоне активного роста производства сырья в Панаме и Эквадоре, а также в других регионах. В отсутствие неожиданного спада мирового ВВП спрос на медь будет достаточно высоким, чтобы поддерживать котировки на текущем уровне, но не сможет обеспечить их дальнейшее повышение. Учитывая недавнее падение настроений инвесторов на краткосрочном рынке, в цены уже заложены риски торможения глобальной экономики".

С точки зрения рынка кобальта, остановка рудника Mutanda окажет более заметный эффект, поскольку на нем добывается 20% мирового объема металла, полагает Карстен Менке. "Тем не менее, мы полагаем, что цены на этих новостях не продемонстрируют рост, поскольку в краткосрочной перспективе дефицита на рынке ждать не стоит. На более отдаленном горизонте мы ожидаем достаточный объем предложения для удовлетворения растущего спроса. Несмотря на то, что парк электромобилей в мире стремительно увеличивается, для производства аккумуляторов для них требуется все меньше кобальта", - заключает эксперт Julius Baer.