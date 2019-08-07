.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Торговый спор США и Китая рискует перерасти в валютную войну - Julius Baer
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
07 августа 2019 года 12:44
Торговый спор США и Китая рискует перерасти в валютную войну - Julius Baer
Новый раунд американских тарифов на китайский импорт и ожидаемые ответные меры Пекина создают фундамент для полномасштабной торговой войны, говорится в комментарии Julius Baer. Для Соединенных Штатов она может стоить 0,5 п.п. роста ВВП в текущем году и оказывает сильное давление на ФРС в плане снижения процентных ставок. Для компенсации протекционистских мер Вашингтона Китай со своей стороны оказывается вынужденным прибегнуть к традиционному для любого экспортера секретному оружию в виде девальвации собственной валюты. "Падение курса юаня ниже 7 за долл. США, на самом деле, является сильным сигналом, - полагает руководитель аналитического департамента Julius Baer Кристиан Гаттикер. - Если такой уровень продержится какое-то время, это станет приравниваться к объявлению валютной войны. Для финансовых рынков это означает, что на каком-то этапе можно ожидать реакцию со стороны монетарных властей, направленную на поддержку экономики. Как следствие мы можем стать свидетелями нового ралли на рынках, которое может быть сопоставимо по масштабам или чуть слабее подъема в мае 2019 года. Сегодня инвесторы выглядят не столь позитивно настроенными, как в прошлом апреле. Проблема заключается в том, что для принятия мер потребуется какое-то время: следующим значительным событием в жизни мировых центральных банков станет конференция в Джексон-Хоул через две недели, тогда как торговые переговоры США и Китая возобновятся только в сентябре", - отмечает руководитель аналитического департамента Julius Baer Кристиан Гаттикер. .
.
07 августа 2019 года 13:17
В последние дни рынок меди полностью сконцентрирован на событиях вокруг торгового спора США и Китая и связанных с ним рисках замедления мировой экономики, говорится в комментарии Julius Baer. Доказательством этого является тот факт, что игроки не отреагировали на появившиеся в среду утром... читать дальше
.07 августа 2019 года 11:13
"Нефтяные котировки продолжают снижаться в утренние часы среды. Во вторник цены на нефть пробили отметку в $60/bbl после публикации ежемесячного отчета Минэнерго США, в котором ведомство снизило прогноз по росту спроса на нефть в 2019 году до 1 mbd. Таким образом, спрос на сырье (по последнему... читать дальше
.07 августа 2019 года 10:49
"Ситуация на рынке нефти продолжает развиваться по прогнозируемому нами сценарию: нисходящее движение, коридор 58-60 долл./барр. по Brent. Спекулянты выходят из нефти на фоне эскалации «торговой войны» и мрачных перспектив мирового спроса на нефть. Статданные от API вышли маловыразительными,... читать дальше
.07 августа 2019 года 10:23
После успешного тестирования психологической поддержки $60 за баррель, котировки Brent усилили падение, окончательно закрепившись на отрицательной территории, отмечается в комментарии руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева. К 9:00 МСК стоимость Brent уже составляет... читать дальше
.07 августа 2019 года 09:35
Американские фондовые индексы выросли во вторник. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в среду движутся без единой динамики. Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в среду продолжают снижение. читать дальше
.06 августа 2019 года 18:20
Сегодня Казначейство США объявило Китай валютным манипулятором, говорится в комментарии ИК QBF. Последние 25 лет американцы угрожали, но не решались это сделать. И вот, когда юань в понедельник преодолел критический уровень 7 к доллару США, Казначейство США обратилось в Международный валютный... читать дальше
.06 августа 2019 года 16:49
Общий внешний фон может заставить "черное золото" подняться в район 64 долларов за баррель - ИК "ФИНАМ"
"Нефть, скорректировавшись на прошлой неделе, закрепилась по марке Brent выше 60 долларов за баррель. До публикации данных о запасах в среду не стоит ожидать существенных движений. Общий внешний фон, в том числе ослабление юаня и перспективы краткосрочного роста экспорта Китая, может заставить... читать дальше
.06 августа 2019 года 15:33
"Основными событиями ближайших дней будет выступление главы ФРБ Сент-Луис Джеймса Булларда и главы ФРБ Чикаго Чарльза Эванса. Рынки будут ждать от них намеков на дальнейшее снижение ставки и о перспективах политики ФРС до конца года. Нефть показала сильное снижение, фьючерс на Brent в понедельник... читать дальше
.06 августа 2019 года 14:53
В последнюю неделю события вокруг Китая развиваются очень стремительно, и ни одна из новостей не несет позитива для рынков, говорится в комментарии Julius Baer. Несмотря на "конструктивное", по словам Вашингтона, завершение внешнеторговых переговоров в Шанхае 31 июля и намерение продолжить их в... читать дальше
.06 августа 2019 года 14:30
Ограниченное смягчение политики ФРС США в конце июля оказало обратный эффект на рынки, говорится в комментарии Julius Baer. Председатель американского центробанка Джером Пауэлл представил снижение ключевой ставки в качестве "корректировки [политики ФРС] в середине делового цикла", а не как... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.