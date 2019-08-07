Торговое противостояние между США и Китаем в краткосрочной перспективе может сдерживать потенциальный натиск покупателей рублевого риска - ИК "Велес Капитал"

Сегодня Минфин делает ставку на среднесрочный бенчмарк 26227 с погашением через 5 лет объемом 20 млрд руб., сообщается в комментарии ИК "Велес Капитал". В обращении находится 341 млрд руб. из запланированной эмиссии в размере 400 млрд руб. По итогам недели суверенная кривая не изменилась в стоимости относительно прошлых аукционов, поскольку инвесторы в большей степени смогли отыграть ценовое падение прошлой недели. Сверстники из сектора развивающихся стран демонстрировали в целом аналогичную ситуацию, однако в зависимости от кредитного качества конкретной страны динамика доходностей оказалось смешанной.

"Дальнейшее движение кривой ОФЗ вниз сдерживается внешней волатильностью, которая остается повышенной и неопределенной, - отмечают эксперты ИК "Велес Капитал". - При этом инвесторы заложили сильные ожидания по смягчению ДКП ФРС, что частично нивелирует будущие риски более масштабной и самое главное продолжительной коррекции мировых финансовых площадок. Тем не менее, отсутствие точек соприкосновения между США и Китаем по торговым вопросам в краткосрочной перспективе может сдерживать потенциальный натиск покупателей рублевого риска".

По мнению аналитиков ИК, размещение 5-летней серии 26227 выглядит обоснованным, что согласуется с их стратегией инвестирования в рамках среднесрочной дюрации. "Стоимость выпуска относительно длинных ОФЗ остается заниженной, поэтому в долгосрочной перспективе мы ожидаем опережающее снижение доходностей 26227. На краткосрочном горизонте сложная ситуация на глобальных рынках пока препятствует реализации данной тактической операции. В то же время, по нашим наблюдениям, массового выхода иностранных инвесторов не произошло, что также косвенно подтверждается результатами облигаций из суверенного сектора ЕМ", - прогнозируют специалисты ИК "Велес Капитал".