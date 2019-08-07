Оцениваем позитивно финансовые результаты Polyus Gold за 2К19 по МСФО - Альфа-банк

Polyus Gold (PLZL: LI; НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ) представила финансовые результаты за 2К19, сообщается в обзоре Альфа-банка. Сильную поддержку показателям оказал рост объемов продаж золота на 20% к/к. EBITDA за 2К19 выросла на 24% к/к на фоне снижения общих денежных затрат и увеличения объемов продаж. Компания рекомендовала выплатить дивиденды за 1П19, которые превышают размер полугодовых дивидендов за последние два года. Polyus подтвердил свой прогноз по производству золота на уровне 2,8 млн унций. "Мы считаем отчетность ПОЗИТИВНОЙ для акций компании, - отмечают аналитики Альфа-банка. - Основные итоги: выручка за 2К19 составила $897 млн на фоне роста объемов производства аффинированного золота и увеличения реализации флотоконцентрата. EBITDA за 2К19 выросла на 24% к/к до $604 млн".

Общие денежные затраты за квартал снизились до $352/унцию (-2% к/к), отмечается в обзоре банка. Общие денежные затраты на Наталке снизились на 12% к/к до $372/унцию, отражая увеличение производительности труда на час рабочего времени. Капиталовложения выросли на 54% к/к до $154 млн. Эта сумма была поделена между всеми бизнес сегментами. Предыдущий прогноз капиталовложений в размере примерно $725 млн на 2019 г. был привязан к курсу рубля 60 руб. за доллар. В 1П19 Polyus израсходовал $253 млн. Таким образом, основная сумма расходов придется на 2П19.

Чистый долг вырос на 21% к/к до $3 639 млн на фоне выплат по деривативам и дивидендным выплатам за 2П18. Чистый долг/EBITDA составил 1,7x на конец 2К19. Компания объявила о дивидендных выплатах за 1П19 в размере $328 млн, или 30% EBITDA за 1П19, что соответствует $2,46 на обыкновенную акцию и $1,23 на ГДР при дивидендной доходности примерно 2,3%. Дата закрытия реестра акционеров, как ожидается, будет назначена на октябрь.