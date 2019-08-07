Несмотря на периодические попытки восстановления, устойчивого фактора роста у рубля сейчас нет - "Нордеа Банк"

"Во вторник китайский регулятор обновил уровень фиксации курса юаня, в результате чего китайская валюта в утренние часы среды теряла около 0,3%, что ограничивает потенциал восстановления валют развивающихся стран и рубля. Весьма показательным в плане оценки эффекта новой волны санкций станет сегодняшнее размещение ОФЗ. Минфин предложит пятилетние бумаги на сумму 20 млрд руб. Существенным фактором риска для рубля выступает продолжающееся снижение цен на нефть. Несмотря на периодические попытки восстановления, устойчивого фактора роста у рубля сейчас нет", - говорится в обзоре "Нордеа Банка".