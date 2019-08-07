На нефтяном рынке по-прежнему преобладают негативные настроения - "Нордеа Банк"

"Нефтяные котировки продолжают снижаться в утренние часы среды. Во вторник цены на нефть пробили отметку в $60/bbl после публикации ежемесячного отчета Минэнерго США, в котором ведомство снизило прогноз по росту спроса на нефть в 2019 году до 1 mbd. Таким образом, спрос на сырье (по последнему прогнозу) окажется на 530 tbd ниже январского прогноза Минэнерго США. Это усиливает и без того негативные настроения участников рынка в отношении перспектив "черного золота" на фоне эскалации торговой войны между США и Китаем. Не оказали поддержку ценам на нефть и данные от API, согласно которым запасы сырья в Штатах на прошлой неделе сократились на более чем 3 mb. Таким образом, на нефтяном рынке по-прежнему преобладают негативные настроения в условиях вероятного замедления мировой экономики и, как следствие, снижения спроса на энергоресурсы", - отмечают в своем обзоре аналитики "Нордеа Банка".