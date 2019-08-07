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07 августа 2019 года 11:01
Ожидаем на аукционе Минфина размещения ОФЗ 26227 с доходностью около 7,16% годовых - Промсвязьбанк
Цены ОФЗ в начале этой недели полностью отыграли введение новых санкций США, вернувшись к уровню середины прошлой недели, говорится в обзоре Промсвязьбанка. "Давление на рынок ОФЗ от ослабления рубля и снижения цен на нефть компенсируется ростом ожиданий снижения ставки ФРС в сентябре. Дальнейшую динамику российских гособлигаций будет определять спрос глобальных инвесторов на риск развивающихся стран и изменение ключевой ставки Банком России. Сегодня Минфин предложит на аукционе среднесрочные ОФЗ 26227 (погашение 17.07.2024 г.) на 20 млрд руб. Ожидаем размещения с доходностью около уровней вчерашнего закрытия – 7,16% годовых. На фоне сильных ожиданий по снижению ключевой ставки ЦБ РФ вряд ли Минфин будет давать премию к вторичному рынку. После быстрого восстановления ожидаем боковой динамики на рынке рублевых облигаций", - прогнозирует аналитик банка Дмитрий Монастыршин.
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07 августа 2019 года 13:17
В последние дни рынок меди полностью сконцентрирован на событиях вокруг торгового спора США и Китая и связанных с ним рисках замедления мировой экономики, говорится в комментарии Julius Baer. Доказательством этого является тот факт, что игроки не отреагировали на появившиеся в среду утром... читать дальше
.07 августа 2019 года 12:44
Новый раунд американских тарифов на китайский импорт и ожидаемые ответные меры Пекина создают фундамент для полномасштабной торговой войны, говорится в комментарии Julius Baer. Для Соединенных Штатов она может стоить 0,5 п.п. роста ВВП в текущем году и оказывает сильное давление на ФРС в плане... читать дальше
.07 августа 2019 года 11:13
"Нефтяные котировки продолжают снижаться в утренние часы среды. Во вторник цены на нефть пробили отметку в $60/bbl после публикации ежемесячного отчета Минэнерго США, в котором ведомство снизило прогноз по росту спроса на нефть в 2019 году до 1 mbd. Таким образом, спрос на сырье (по последнему... читать дальше
.07 августа 2019 года 10:49
"Ситуация на рынке нефти продолжает развиваться по прогнозируемому нами сценарию: нисходящее движение, коридор 58-60 долл./барр. по Brent. Спекулянты выходят из нефти на фоне эскалации «торговой войны» и мрачных перспектив мирового спроса на нефть. Статданные от API вышли маловыразительными,... читать дальше
.07 августа 2019 года 10:23
После успешного тестирования психологической поддержки $60 за баррель, котировки Brent усилили падение, окончательно закрепившись на отрицательной территории, отмечается в комментарии руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева. К 9:00 МСК стоимость Brent уже составляет... читать дальше
.07 августа 2019 года 09:35
Американские фондовые индексы выросли во вторник. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в среду движутся без единой динамики. Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в среду продолжают снижение. читать дальше
.06 августа 2019 года 18:20
Сегодня Казначейство США объявило Китай валютным манипулятором, говорится в комментарии ИК QBF. Последние 25 лет американцы угрожали, но не решались это сделать. И вот, когда юань в понедельник преодолел критический уровень 7 к доллару США, Казначейство США обратилось в Международный валютный... читать дальше
.06 августа 2019 года 16:49
Общий внешний фон может заставить "черное золото" подняться в район 64 долларов за баррель - ИК "ФИНАМ"
"Нефть, скорректировавшись на прошлой неделе, закрепилась по марке Brent выше 60 долларов за баррель. До публикации данных о запасах в среду не стоит ожидать существенных движений. Общий внешний фон, в том числе ослабление юаня и перспективы краткосрочного роста экспорта Китая, может заставить... читать дальше
.06 августа 2019 года 15:33
"Основными событиями ближайших дней будет выступление главы ФРБ Сент-Луис Джеймса Булларда и главы ФРБ Чикаго Чарльза Эванса. Рынки будут ждать от них намеков на дальнейшее снижение ставки и о перспективах политики ФРС до конца года. Нефть показала сильное снижение, фьючерс на Brent в понедельник... читать дальше
.06 августа 2019 года 14:53
В последнюю неделю события вокруг Китая развиваются очень стремительно, и ни одна из новостей не несет позитива для рынков, говорится в комментарии Julius Baer. Несмотря на "конструктивное", по словам Вашингтона, завершение внешнеторговых переговоров в Шанхае 31 июля и намерение продолжить их в... читать дальше
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