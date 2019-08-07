Ожидаем на аукционе Минфина размещения ОФЗ 26227 с доходностью около 7,16% годовых - Промсвязьбанк

Цены ОФЗ в начале этой недели полностью отыграли введение новых санкций США, вернувшись к уровню середины прошлой недели, говорится в обзоре Промсвязьбанка.

"Давление на рынок ОФЗ от ослабления рубля и снижения цен на нефть компенсируется ростом ожиданий снижения ставки ФРС в сентябре. Дальнейшую динамику российских гособлигаций будет определять спрос глобальных инвесторов на риск развивающихся стран и изменение ключевой ставки Банком России. Сегодня Минфин предложит на аукционе среднесрочные ОФЗ 26227 (погашение 17.07.2024 г.) на 20 млрд руб. Ожидаем размещения с доходностью около уровней вчерашнего закрытия – 7,16% годовых. На фоне сильных ожиданий по снижению ключевой ставки ЦБ РФ вряд ли Минфин будет давать премию к вторичному рынку. После быстрого восстановления ожидаем боковой динамики на рынке рублевых облигаций", - прогнозирует аналитик банка Дмитрий Монастыршин.