В ближайшее время можем наблюдать продолжение торгов USD/RUB в диапазоне 65,5-65 на фоне противоречивых драйверов - БКС

"Пара USD/RUB торгуется в диапазоне консолидации 65,5-65. Во вторник на фоне улучшившегося внешнего фона курс пытался пробить поддержку 65, но "медведям" не удалось продавить данный уровень второй день подряд. Выход из консолидации должен задать среднесрочное направление, однако в ближайшее время мы можем продолжить наблюдать торги в диапазоне на фоне противоречивых драйверов", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Сергей Гайворонский.