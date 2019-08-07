Вероятным на среду видится диапазон торгов 65-65,5 рубля за доллар - Алор Брокер

"На мировом рынке доллар пока стабилен к основным валютам, но упавшая нефть и "красные" американские фьючерсы будут давить на курс рубля. Если внешний фон начнет улучшаться, то рубль опять попробует подорожать. Но более вероятным на среду видится диапазон торгов 65-65,5 рубля за доллар", - отмечает в комментарии аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.