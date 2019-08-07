Восстановление на рынке нефти вряд ли будет долгим - AMarkets

После успешного тестирования психологической поддержки $60 за баррель, котировки Brent усилили падение, окончательно закрепившись на отрицательной территории, отмечается в комментарии руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева. К 9:00 МСК стоимость Brent уже составляет $53,66. Участники рынка продолжают следить за торговым противостоянием двух ведущих экономик мира, представляющим значительную угрозу для темпов роста мировой экономики и тесно связанным с этим спросом на сырье. "Медвежье" ралли Brent началось еще на прошлой неделе, напоминает эксперт, когда цены просели более чем на 7%, что стало самым резким падением с 2015 года. Поводом для этого послужило решение американского президента Дональда Трампа повысить таможенные пошлины на оставшуюся часть китайского импорта. На этой неделе стало ясно, что Китай не собирается оставаться в стороне. В качестве ответных мер власти КНР рекомендовали госкомпаниям приостановить импорт продукции американских фермеров, прежде всего соевых бобов, которые покрывают около 52% китайского рынка.

Вслед за ударом по американским сельхозпроизводителям, Пекин решил резко девальвировать юань. Таким образом, торговая война переросла в валютную, еще больше мотивируя трейдеров держаться подальше от всего, что имеет отношение к финансовому риску. Сегодня в 17:30 МСК вниманию трейдеров будут представлены данные по изменению запасов нефти в США. В том случае, если отчет от Администрации энергетической информации сообщит о еще одной неделе снижения, у покупателей нефти появится шанс отыграть часть позиций.

"Тем не менее, восстановление вряд ли будет долгим, - полагает Артем Деев. - Слишком резонансной является тема эскалации напряженности в отношениях США и Китая. После успешного тестирования психологической поддержки $60 за баррель, котировки усилили падение, окончательно закрепившись на отрицательной территории. К 9:00 МСК стоимость Brent уже составляет $53,66. Участники рынка продолжают следить за торговым противостоянием двух ведущих экономик мира, представляющим значительную угрозу для темпов роста мировой экономики и тесно связанным с этим спросом на сырье".