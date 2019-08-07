Недавнее ослабление рубля несет умеренные инфляционные риски - "Уралсиб"

В июле значительный вклад в торможение годовой инфляции продолжило вносить падение цен на плодоовощную продукцию, сообщается в обзоре корпорации "Уралсиб". Несмотря на плановую индексацию регулируемых тарифов 1 июля, ее вклад в повышение цен на услуги в прошлом месяце оказался заметно меньше по сравнению с июлем прошлого года, что также стало существенным фактором снижения ценового давления в экономике.

По мнению аналитика "Уралсиба" Алексея Девятова, довольно вялая динамика цен на непродовольственные товары свидетельствует о том, что потребительский спрос остается слабым. "Тем не менее, мы полагаем, что холодная погода в июле и (по крайней мере) в начале августа может негативно повлиять на урожай плодовоовощных культур, что приведет к значительному росту цен на эту группу товаров в ближайшие несколько недель, - указывает эксперт. - Кроме того, в этом году урожай зерновых, по всей видимости, будет заметно меньше прошлогоднего, что вызовет дальнейший рост цен на большинство продовольственных товаров (крупы и бобовые, хлебобулочные и макаронные изделия, мясо и птицу). Дополнительные инфляционные риски несет в себе и недавнее ослабление рубля, вызванное усилением санкционной риторики в отношении РФ. Таким образом, мы ожидаем, что, после локального минимума этим летом, годовая инфляция умеренно увеличится осенью, а по итогам года достигнет 4,6%. Согласно нашему прогнозу, в 2020 г. рост ИПЦ составит 4%".