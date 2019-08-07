Рубль способен немного улучшить свои позиции на фоне размещения ОФЗ - "Открытие Брокер"

"Рубль пытался укрепляться против основных конкурентов, в моменте достигнув отметки 64,99 за доллар. Однако в этом ему мешала нефть, которую продавцы "затолкали" ниже $60 за баррель Brent. Впрочем, пока ничего страшного для рубля не происходит. Если цены на нефть будут ниже, то и объём закупок валюты в рамках бюджетного правила снизится. С 7 августа по 5 сентября Минфин направляет на эти цели 11,2 млрд рублей в день. В среду, 7 августа, пройдёт настоящий тест привлекательности рубля, поскольку Минфин предложит на аукционе ОФЗ-ПД выпуска 26227 с погашением 17 июля 2024 года в объёме 20 млрд рублей. В целом можно ждать более высокий интерес нерезидентов, чем на предыдущих размещениях, поскольку новый пакет американских санкций не предусматривает каких-либо ограничений для операций с рублёвыми ОФЗ", - отмечает в комментарии ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.