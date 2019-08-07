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07 августа 2019 года 09:47
Не исключаем негативного старта торгов акциями - Инвестиционная палата
"Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка в среду складывается, на наш взгляд, умеренно негативно. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы после коррекции накануне вновь готовы тестировать уровни поддержки, цены на защитные активы демонстрируют рост, опасения инвесторов относительно стабильности экономического роста приводит к снижению цен на энергоносители и промышленные металлы. В целом мы не исключаем негативного старта торгов и повторного тестирования уровней поддержки на 2670 пунктах по индексу МосБиржи и 1280 пунктах по индексу РТС", - указывает в обзоре риск-менеджер Инвестиционной палаты Александр Крылов.
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07 августа 2019 года 13:17
В последние дни рынок меди полностью сконцентрирован на событиях вокруг торгового спора США и Китая и связанных с ним рисках замедления мировой экономики, говорится в комментарии Julius Baer. Доказательством этого является тот факт, что игроки не отреагировали на появившиеся в среду утром... читать дальше
.07 августа 2019 года 12:44
Новый раунд американских тарифов на китайский импорт и ожидаемые ответные меры Пекина создают фундамент для полномасштабной торговой войны, говорится в комментарии Julius Baer. Для Соединенных Штатов она может стоить 0,5 п.п. роста ВВП в текущем году и оказывает сильное давление на ФРС в плане... читать дальше
.07 августа 2019 года 11:13
"Нефтяные котировки продолжают снижаться в утренние часы среды. Во вторник цены на нефть пробили отметку в $60/bbl после публикации ежемесячного отчета Минэнерго США, в котором ведомство снизило прогноз по росту спроса на нефть в 2019 году до 1 mbd. Таким образом, спрос на сырье (по последнему... читать дальше
.07 августа 2019 года 10:49
"Ситуация на рынке нефти продолжает развиваться по прогнозируемому нами сценарию: нисходящее движение, коридор 58-60 долл./барр. по Brent. Спекулянты выходят из нефти на фоне эскалации «торговой войны» и мрачных перспектив мирового спроса на нефть. Статданные от API вышли маловыразительными,... читать дальше
.07 августа 2019 года 10:23
После успешного тестирования психологической поддержки $60 за баррель, котировки Brent усилили падение, окончательно закрепившись на отрицательной территории, отмечается в комментарии руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева. К 9:00 МСК стоимость Brent уже составляет... читать дальше
.07 августа 2019 года 09:35
Американские фондовые индексы выросли во вторник. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в среду движутся без единой динамики. Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в среду продолжают снижение. читать дальше
.06 августа 2019 года 18:20
Сегодня Казначейство США объявило Китай валютным манипулятором, говорится в комментарии ИК QBF. Последние 25 лет американцы угрожали, но не решались это сделать. И вот, когда юань в понедельник преодолел критический уровень 7 к доллару США, Казначейство США обратилось в Международный валютный... читать дальше
.06 августа 2019 года 16:49
Общий внешний фон может заставить "черное золото" подняться в район 64 долларов за баррель - ИК "ФИНАМ"
"Нефть, скорректировавшись на прошлой неделе, закрепилась по марке Brent выше 60 долларов за баррель. До публикации данных о запасах в среду не стоит ожидать существенных движений. Общий внешний фон, в том числе ослабление юаня и перспективы краткосрочного роста экспорта Китая, может заставить... читать дальше
.06 августа 2019 года 15:33
"Основными событиями ближайших дней будет выступление главы ФРБ Сент-Луис Джеймса Булларда и главы ФРБ Чикаго Чарльза Эванса. Рынки будут ждать от них намеков на дальнейшее снижение ставки и о перспективах политики ФРС до конца года. Нефть показала сильное снижение, фьючерс на Brent в понедельник... читать дальше
.06 августа 2019 года 14:53
В последнюю неделю события вокруг Китая развиваются очень стремительно, и ни одна из новостей не несет позитива для рынков, говорится в комментарии Julius Baer. Несмотря на "конструктивное", по словам Вашингтона, завершение внешнеторговых переговоров в Шанхае 31 июля и намерение продолжить их в... читать дальше
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