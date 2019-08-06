Газпромбанк начал анализ Ros Agro с рекомендацией "выше рынка" для ее GDR

Газпромбанк (MOEX: GZPR) начал анализ Ros Agro (MOEX: AGRO), сообщается в обзоре аналитика банка Марата Ибрагимова.

Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Ros Agro, рассчитанная Ибрагимовым, составляет $19 за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "выше рынка".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Ros Agro, основанный на оценках аналитиков 6 инвестиционных банков, составляет $14,3 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать" ("выше рынка").

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $11,02 за штуку.