"БКС Глобал Маркетс" закрыл торговую идею "Лонг в GDR Полюса" после срабатывания триггеров роста котировок

"БКС Глобал Маркетс" закрыл торговую идею "Длинные позиции в глобальных депозитарных расписках (GDR) ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL)" после срабатывания главных триггеров роста котировок этих бумаг: сильной динамики финансовых показателей компании во II квартале 2019 года и роста цен на золото на 14% с момента открытия торговой идеи (6 марта 2019 года), сообщается в обзоре инвестбанка.

"Золото, наш фаворит среди сырьевых товаров в секторе металлургии и горной добычи, подорожало на 14% с момента открытия идеи на фоне растущих глобальных экономических и политических рисков под влиянием эскалации торговой войны между США и Китаем в сочетании с понижением ставки ФРС, что, в свою очередь, поддержало котировки GDR "Полюса". Несмотря на возможность дальнейшего роста цен на золото, главный триггер для "Полюса" сработал, что ограничивает потенциал ре-рейтинга", - пишут аналитики инвестбанка Олег Петропавловский, Кирилл Чуйко и Артем Багдасарян.

Кроме того, они отмечают, что сильные результаты "Полюса" за II квартал 2019 года позади, повторение динамики маловероятно. "Мы не ожидаем повторения такой сильной динамики в последующие кварталы", - считают эксперты.

Аналитики отмечают, что возможность доразмещения акций "Полюса" после стабилизации цен на золото сохраняется, то есть по-прежнему присутствует риск навеса предложения.