Индекс МосБиржи подошел к среднесрочному восходящему тренду, берущему начало от минимумов декабря 2018 года - Промсвязьбанк

"Во вторник российский фондовый рынок смог отскочить от локальных минимумов и отыграть потери предыдущего дня, несмотря на противоречивый внешний фон, - отмечает в комментарии главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. - Так, в Европе к вечеру основные индексы демонстрировали разнонаправленную динамику, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 прибавляли 0,3% и 0,5%, после потерь почти в 3%, понесенных днем ранее. Ситуацию на рынке энергоносителей также нельзя назвать позитивной - ближайший фьючерс на нефть марки Brent установил минимумы более чем за месяц и тестирует отметку 60 долларов за баррель. Несмотря на это к 18.00 мск. индекс МосБиржи вырос на 1,3%, поднявшись в район 2683 пунктов. Отметим, что восстановление рынка выглядит логичным, несмотря на ситуацию на внешних площадках. Так, наш рынок начал падать раньше западных площадок и к текущему моменту накопилась некоторая перепроданность. Плюс к этому индекс МосБиржи подошел к среднесрочному восходящему тренду, берущему начало от минимумов декабря 2018 года, что способствовало активизации "быков", а также желанию части игроков зафиксировать прибыль по спекулятивным коротким позициям. В результате индексу МосБиржи удалось отыграть потери понедельника и часть потерь пятницы. Также среднесрочный тренд подтвержден, как поддержка. Однако пока восстановление не отменяет негативный сценарий, целью которого выступает диапазон 2550 - 2590. Для его отмены "быкам" необходимо поднять индекс выше 2750 пунктов".