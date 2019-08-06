Торговая война США и Китая: шаг вперед - два назад - ИК QBF

Сегодня Казначейство США объявило Китай валютным манипулятором, говорится в комментарии ИК QBF. Последние 25 лет американцы угрожали, но не решались это сделать. И вот, когда юань в понедельник преодолел критический уровень 7 к доллару США, Казначейство США обратилось в Международный валютный фонд с заявлением о том, что Китай для получения преимуществ в торговле использует девальвацию собственной валюты, и с требованием принять меры для исправления этого положения.

"Надо сказать, что жест этот - чисто символический, потому что у МВФ нет реальных рычагов воздействия на ту или иную страну, - подчеркивает ведущий аналитик ИК QBF Олег Богданов. - Они могут в рамках общих соглашений начать длительное расследование и в итоге принять какие-то резолюции. Главный вопрос сейчас для финансового рынка - какой способ ответа на ослабления юаня найдут в США.

Дональд Трамп взывает к ФРС с прямой просьбой начать интервенции на валютном рынке. В ФРС США молчат и давлению Трампа не поддаются. Мало того, все бывшие руководители ФРС выступили с резкой критикой действий американского президента. П.Волкер, А.Гринспен, Б.Бернанке, Д.Йеллен в совместном заявлении, опубликованном в WSJ, отстаивают независимость американского центробанка и высказываются против давления на Джерома Пауэлла. С их точки зрения, никто не должен мешать Пауэллу выполнять свои обязанности, а угрозы в адрес руководства ФРС подрывают доверие к ЦБ и мешают проводить взвешенную монетарную политику".

Таким образом, Д.Трамп получил мощную финансовую оппозицию внутри страны, констатирует Олег Богданов. Теперь у него, на взгляд эксперта, очень сложное положение: "Очевидно, что падение рынка серьезно ухудшает ситуацию, и это надо менять. Уже сегодня утром экономический советник Л.Кадлоу заявил, что переговоры с Китаем продолжатся, что ситуация с пошлинами может измениться, что китайцам не нужно девальвировать юань. Китай со своей стороны весь день пытался показать, что тоже не заинтересован в эскалации конфликта: юань зафиксировали ниже 7, в Народном Банке постоянно повторяли, что не хотят девальвировать валюту. Обстановка стабилизировалась, наступило затишье, во всяком случае, пока".