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06 августа 2019 года 17:48
Рекомендуем к покупке акции Газпрома и Сбербанка - ITI Capital
"Наша стратегия базируется на том, что спрос на риск будет восстанавливаться, после того как глобальная капитализация фондового рынка упала на $1,5 трлн, - отмечает главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко. - Поскольку США и Китай продолжат переговоры, введение новых пошлин, намеченное на 1 сентября, будет отложено. В этих условиях мы рекомендуем сокращать хедж (золото) и увеличивать долю рисковых активов". Что покупать в случает разворота рынка? По мнению эксперта ITI Capital, актуальные идеи на ближайшие две недели - покупка акций Сбербанка и Газпрома. Газпром (GAZP RX) - Покупка до 238 руб./акция. "В текущих ценах Газпрома явной перепроданности нет, как это видно из индикатора RSI, который находится немногим ниже 50 б.п. Следовательно, потенциал роста ограничен. Текущий ключевой уровень поддержки - 214 руб. (уровень Фибоначчи - 38,2%). Ближайшие уровни сопротивления - 225 руб. и 230 руб. (уровень Фибоначчи - 38,2%), далее 231,8 руб. (50-тидневная скользящая средняя). В случае возвращения оптимизма на рынок возможно движение к 240 руб. (максимум конца июля 2019 г.)", - указывает Искандер Луцко. Вторая рекомендация: Сбербанк - Покупка до 237 руб./акция (50-тидневная скользящая средняя). "Ключевые уровни поддержки - 222,5 руб. (уровень Фибоначчи - 38,2%) и 224 руб. После пробития 220 руб. RSI 14 дней опустился до минимума за несколько лет. Мы считаем, что акции перепроданы и продолжат расти вместе с рублем, риск новых санкций ограничен до конца года и нейтрален для рынка. Ближайшие уровни сопротивления - 225 руб. и 231,6 руб. (100-дневная скользящая средняя)", - отмечает главный инвестиционный стратег ITI Capital.
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Компании упоминаемые в новости: Уралкалий
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