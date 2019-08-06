Российский рынок акций и рубль продемонстрировали достаточно высокую устойчивость к внешним шокам - ИК "ФИНАМ"

"Российский рынок акций и рубль продемонстрировали достаточно высокую устойчивость к внешним шокам, однако восстановление котировок к локальным максимумам пока преждевременно. Индекс ММВБ растет сегодня на 1,1%, локальная цель по индексу - 2700 пунктов. Валютный РТС также прибавляет в районе 1%. Из ликвидных ценных бумаг интересно выглядят акции Сбербанка, уровень 220 рублей устоял и в бумагах идет технический отскок. Но не стоит испытывать иллюзий - при ухудшении внешнего фона акции очень быстро вернутся с данному уровню. Текущая цель по акциям Сбербанка - 230 рублей за акцию. Сегодня по законам жанра технический отскок сопровождается более позитивными твиттами президента Трампа о притоке капитала в экономику США. Стоит дождаться более внятной позиции по торговым переговорам - весьма вероятно, что не за горами новые сюрпризы. По индексу S&P500 локальная цель - возврат к уровню 2900 пунктов, при попытке ретеста уровня 2825 пунктов стоит сократить позиции и озаботиться вопросом хеджирования", - говорится в комментарии директора по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослава Кабакова.