Общий внешний фон может заставить "черное золото" подняться в район 64 долларов за баррель - ИК "ФИНАМ"

"Нефть, скорректировавшись на прошлой неделе, закрепилась по марке Brent выше 60 долларов за баррель. До публикации данных о запасах в среду не стоит ожидать существенных движений. Общий внешний фон, в том числе ослабление юаня и перспективы краткосрочного роста экспорта Китая, может заставить "черное золото" подняться в район 64 долларов за баррель", - отмечает директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков.