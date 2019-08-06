Sberbank CIB поднял оценку акций "Яндекса" на 3%, подтвердив рекомендацию "покупать"

Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, повысил прогнозную стоимость акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) с $51 до $52,4 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Яндекса", основанный на оценках аналитиков 12 инвестиционных банков, составляет $46,79 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $36,34 за штуку.