Российский рынок акций способен закрыть день в "плюсе" - "Открытие Брокер"

"Санкционная тема на российском рынке почти забыта. Впрочем, даже торговая война США и Китая уже не пугает отечественного инвестора. Китай заявляет о приостановке импорта ряда товаров из США, включая продовольственные, что может сыграть в пользу российских экспортёров. Активность была близкой к средним значениям за последние дни, и к середине торгов объём сделок на основной секции "Московской биржи" превысил 22 млрд рублей. Российский рынок способен закрыть день в "плюсе" на позитивном внешнем фоне, да и торговая война открывает ряд возможностей для расширения экспорта российских компаний в Китай. Рубль также пользуется позитивным внешним фоном и коррекцией рискованных активов, чтобы вернуть потерянное", - отмечает в комментарии ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.