По Brent уровни поддержки находятся на $58-55 за баррель - ГК "ФИНАМ"

"Основными событиями ближайших дней будет выступление главы ФРБ Сент-Луис Джеймса Булларда и главы ФРБ Чикаго Чарльза Эванса. Рынки будут ждать от них намеков на дальнейшее снижение ставки и о перспективах политики ФРС до конца года. Нефть показала сильное снижение, фьючерс на Brent в понедельник опускался ниже $60, этот уровень устоял, но если игроки смогут его пробить, то следующие уровни поддержки находятся на уровне $58-55 за баррель", - отмечает аналитик ГК "ФИНАМ" Сергей Дроздов.