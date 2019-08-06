Повышение рынка акций носит коррекционный характер и может оказаться неустойчивым - ИК "Велес Капитал"

"Индексы МосБиржи и РТС в первой половине сессии вторника отступили от ближайших поддержек (2640 и 1280 пунктов соответственно). Динамика фьючерсов на американские индексы обещает позитивный день, значит, рынки РФ, скорее всего, также закроются в "плюсе". Тем не менее, не стоит забывать, что повышение на данный момент носит коррекционный характер и поэтому может оказаться неустойчивым", - отмечает в комментарии аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.