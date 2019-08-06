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06 августа 2019 года 14:53
Обострение торговых споров повышает неопределенность на рынках - Julius Baer
В последнюю неделю события вокруг Китая развиваются очень стремительно, и ни одна из новостей не несет позитива для рынков, говорится в комментарии Julius Baer. Несмотря на "конструктивное", по словам Вашингтона, завершение внешнеторговых переговоров в Шанхае 31 июля и намерение продолжить их в сентябре, президент США Дональд Трамп уже 2 августа принял решение ввести дополнительный 10%-ный тариф на китайский импорт в объеме 300 млрд долл. США, который вступит в силу с 1 сентября. В тот же день МИД КНР заявил, что Пекин примет ответные меры. Посол страны в ООН подчеркнул, что Китай занимает очень ясную позицию: если США готовы к переговорам, Пекин будет вести их, но если Вашингтон идет на обострение конфликта, то Китай будет отвечать тем же. В понедельник 5 августа Министерство торговли КНР объявило, что китайские компании прекращают покупки сельхозтоваров из США, напоминает глава исследований азиатских рынков Julius Baer Марк Мэтьюз. Но главным шоком для рынков стало самое сильное с 11 августа 2015 года падение курса юаня к доллару на 1,6%. Впервые с 2008 года китайская валюта пробила отметку 7 юаней за доллар США, тогда как в прошлом мае Народный банк Китая (ЦБ страны) пообещал, что этот уровень пройден не будет. Данный шаг был воспринят наблюдателями как агрессивный и неожиданный (юань, будучи управляемой валютой, редко испытывает дневные колебания более 1%) и стал сигналом того, что Китай наносит ответный удар. В ответ Вашингтон впервые с 1994 года обвинил Пекин в манипулировании валютным курсом и заявил, что Китай нарушает свои обещания воздерживаться от намеренной девальвации валюты, данные в рамках саммита G20. Согласно протоколу, у Федерального казначейства США будет год на попытки урегулировать проблему путем переговоров. Если они не увенчаются успехом, Вашингтон может ввести против Пекина относительно мягкие санкции. "Обе стороны внешнеторгового конфликта, кажется, заняли жесткие позиции. - отмечает Марк Мэтьюз. - Даже со стороны Китая наблюдаются более радикальные настроения. Аналитики отмечают, что в прошлом месяце в двусторонних переговорах начал участвовать министр торговли Китая Чжун Шань, который в начале 2000-х годов работал вместе с нынешним председателем КНР Си Цзиньпином. В интервью газете "People's Daily" 15 июля чиновник заявил: "США начали этот экономический и торговый спор с нами в нарушение принципов ВТО, что является классическим примером односторонних действий и протекционизма. Мы должны принять дух борьбы и твердо защищать интересы нашей страны и нашего народа, а также многосторонней внешнеторговой системы". Министр добавил, что приоритетными инициативами для Китая должны стать проект "Один пояс - один путь" и увеличение внутреннего потребления". На данный момент вероятность соглашения между Пекином и Вашингтоном, по мнению эксперта Julius Baer, сохраняется. Ни одна из сторон не заявила о категорическом отказе от переговоров. Ситуация может неожиданно развернуться к лучшему так же, как она ухудшилась в последнюю неделю. Так, например, утром во вторник курс юаня к доллару США был зафиксирован на уровне 6,97, то есть ниже психологически важной отметки в 7. В результате валютный рынок заметно успокоился. "Тогда как цепочка событий, которая привела к недавней распродаже в секторе, была спровоцирована недовольством Трампа по поводу отказа КНР покупать американские сельхозтовары, она может спровоцировать определенный позитив на рынке, - отмечает Julius Baer. - Накануне текущего обострения внешнеторгового конфликта председатель ФРС США Джером Пауэлл говорил о том, что противостояние двух стран было очень активным в мае и июне, после чего вернулось в спокойное состояние, в котором оно находилось в начале года. И вот спор Вашингтона и Пекина вновь разгорается с новой силой".
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