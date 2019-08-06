Доходность гособлигаций США падает вместе с инфляционными ожиданиями - Julius Baer

Ограниченное смягчение политики ФРС США в конце июля оказало обратный эффект на рынки, говорится в комментарии Julius Baer. Председатель американского центробанка Джером Пауэлл представил снижение ключевой ставки в качестве "корректировки [политики ФРС] в середине делового цикла", а не как начало продолжительного периода сокращения стоимости заимствования в экономики. "Отвечающий за принятие решения по уровню ставок Комитет по операциям на открытом рынке, вероятно, обоснованно не видит дисбалансов в американской экономике и не считает, что ей требуется дополнительное денежно-кредитное стимулирование, - отмечает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. - Проблема, однако, заключается в том, что рынок находится в очень нервном состоянии и ждал подтверждение намерения ФРС делать все необходимое для поддержания экономического роста, которого так и не последовало".

В сочетании с обострением внешнеторгового конфликта между Соединенными Штатами и Китаем не оправдавшие ожидания инвесторов новости от Федерального резерва привели к падению доходности по долгосрочным гособлигациям США до неожиданно низких уровней. По мнению Маркуса Алленшпаха, на рынке складывается консенсус по поводу того, что доходность по 10-летним казначейским бумагам опустится с 2,05% на момент заседания ФРС и нынешних 1,75% к минимумам 2016 года, то есть 1,6%. "Показатель снижается одновременно с падением инфляционных ожиданий: подразумеваемый уровень инфляции (разница между доходностями к погашению неиндексируемой и индексируемой облигации с тем же сроком до погашения) на горизонте 5 лет опустился до 1,42%. Это означает, что рынок облигаций не прогнозирует динамику роста цен на уровне целевых для ФРС США 2%. До 22 августа, когда начнется ежегодная экономическая конференция в Джексон-Хоул, мы не ожидаем новостей, которые смогут изменить ситуацию в секторе", - заключает эксперт Julius Baer.