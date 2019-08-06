Нефть падает ниже 60 долл. США за баррель из-за внешнеторгового конфликта - Julius Baer

Нефтяной рынок переживает последствия обострения внешнеторгового конфликта между США и Китаем на прошлой неделе, говорится в комментарии Julius Baer. Рост котировок сырья сдерживают также динамика мировой экономики и глобального спроса. Спад в обрабатывающей промышленности может усилиться на фоне эскалации споров в мировой торговле, которая ухудшает деловые настроения, приводит к отсрочке инвестиций и подпитывает риски в сфере глобальных цепочек поставок.

"Прогнозы начала рецессии позднее в следующем году подтверждаются, что является ключевым элементом нашей оценки рынка нефти на 2020 год, который выглядит гораздо хуже рыночного консенсуса, - отмечает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. - Тем временем, рынок капитала оказывает воздействие на сланцевую индустрию, подталкивая ее к сокращению буровой активности через понижение котировок акций компании сектора. Объемы бурения будут падать, однако добыча нефти в США пока продолжит рост. Новая инфраструктура должна привести к выравниванию цен на региональном уровне и повысить прибыльность. Рост эффективности в секторе продолжается. С начала года добыча нефти увеличивалась при сокращении буровой активности и ввода новых скважин. Большие нефтяные компании вошли в сланцевый бизнес. Используя свой масштаб, экспертизу и значительные финансовые ресурсы, они могут получать прибыль даже при низких ценах. Эти структурные перемены подтверждает и текущий сезон отчетности".

Эксперт сохраняет нейтральный взгляд на нефть на фоне связанной с геополитическими факторами неопределенности и допускает падение котировок в более долгосрочной перспективе.