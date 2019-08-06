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06 августа 2019 года 13:26
Доллару и евро удастся преодолеть "непроходимое" полугодовое сопротивление в парах с рублем - FxPro
Очередной разворот российской валюты к росту обернулся для пар USD/RUB и EUR/RUB фиаско: они так и не смогли пройти ключевые уровни на 65,50 и 73,50 соответственно, отмечается в комментарии FxPro. Во второй половине дня в понедельник рубль получил новый удар, следуя за динамикой мировых рынков, которые резко сдавали позиции на фоне граничащих с паникой настроений. Трехпроцентный обвал ключевых фондовых индексов и резкий разворот нефти к снижению в конце дня перечеркнул попытки рубля найти поддержку. Российской валюте помогали разъяснения минфина США касательно санкций против госдолга РФ, однако обвал рынков заставил рубль резко развернуться к снижению. Впрочем, сегодня рынки отскакивают от недавних минимумов, несколько снижая давление. В результате, USD/RUB к середине дня теряет 35 копеек, доходя до 65,18. Так совпало, что область 65,50 выступала для доллара точкой разворота еще с апреля. Если это снижение окажется устойчивым, оно может стать четвертым за последние четыре месяца, полагают аналитики. "Аналогичную картину мы наблюдаем и по EUR/RUB, - отмечают аналитики FxPro. - Данная валютная пара замедляла свой рост после касания уровней вблизи 73.50 за эти же четыре месяца. Так что недавний рывок хоть и оказался резким (поскольку стартовал с уровней вблизи 70), пока не выходит за пределы устоявшегося торгового диапазона. Для развития отскока рубля финансовые рынки должны вновь прийти в себя и развернуться к росту. Это возможный сценарий. Уже сейчас с начала дня фьючерсы на американские индексы прибавляют более 3% к внутридневным минимумам. Подобные развороты американского рынка в марте и июне оканчивались укреплением RUB на 4.5%-5.0%". Однако приоритетным, на взгляд экспертов FxPro, все же остается более экстремальный сценарий, который предполагает, что доллару и евро удастся преодолеть "непроходимое" полугодовое сопротивление. "Несмотря на отскок финансовых рынков, основные проблемы остаются нерешенными, а эскалация торговых конфликтов - только нарастает. Другими словами, некоторый откат рынков во вторник не позволяет говорить о начале продолжительного отскока, поскольку для него пока не созданы фундаментальные причины в виде разрешения торговых конфликтов и ускорения темпов мирового роста", - заключают специалисты FxPro.
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