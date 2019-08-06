ITI Capital открыл идею на покупку акций Уралкалий для участия в принудительном выкупе: дата открытия: 06.08.2019; цена открытия: 117,44 руб.; целевая цена: 120 руб.; потенциальная доходность: +12 годовых; горизонт удержания позиции: до 15 октября.

"Уралкалий сообщил 5 августа о том, что владеющая 96,73% акций компании Rinsoco Trading Co. направила миноритарным акционерам требование о выкупе бумаг по цене 120 руб./акция, что на 2,25% выше текущих котировок. Реестр акционеров для выкупа закрывается 20 сентября, оплата выкупленных акций будет осуществлена не позднее 15 октября. Таким образом, покупка акций Уралкалия для участия в выкупе может принести 2,2% за 70 дней, что соответствует доходности около 12% годовых", - соощается в обзоре ITI Capital .