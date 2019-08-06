До конца года акции Лукойла сохраняют потенциал роста около 15% - ITI Capital

"Наша целевая цена по Лукойлу соответствует цене текущей оферты, в рамках которой компания приобретает 35 млн собственных акций у Lukoil Securities. До 14 августа включительно акционеры могут подать заявление о продаже акций по 5450 руб. регистратору компании - ООО "Регистратор "Гарант", но заявки будут удовлетворяться частично, пропорционально поданному количеству. Доля выкупаемых у каждого акционера акций будет определена после подведения итогов оферты, оплата будет осуществлена не позднее 28 августа. До конца года акции Лукойла сохраняют потенциал роста около 15%, на наш взгляд, в связи с ожидаемым запуском новой программы выкупа и сохранением сильных финансовых показателей благодаря увеличению доли высокомаржинальных баррелей в общем объеме добычи". - сообщается в обзоре ITI Capital.

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