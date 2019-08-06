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Главная / Аналитикам / Аналитика / ITI Capital закрыл торговую идею по покупке акций Полюса
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06 августа 2019 года 13:06
ITI Capital закрыл торговую идею по покупке акций Полюса
"6 августа мы закрыли торговую идею по покупке акций Полюса. Акции Полюса сегодня достигли 6943 руб., значительно превысив целевой уровень по нашей торговой идее от 4 июля, в связи с ростом цен на золото и сильными финансовыми результатами компании за 2К19. Мы закрываем идею с результатом +14,4% за 33 дня, - говорится в обзоре ITI Capital. - Мы считаем, что Полюс сохраняет хороший потенциал роста до конца года (+10%), учитывая наш прогноз по золоту до конца года $1,5 тыс./унция ввиду ожидания дальнейшего снижения валютных ставок".
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06 августа 2019 года 18:20
Сегодня Казначейство США объявило Китай валютным манипулятором, говорится в комментарии ИК QBF. Последние 25 лет американцы угрожали, но не решались это сделать. И вот, когда юань в понедельник преодолел критический уровень 7 к доллару США, Казначейство США обратилось в Международный валютный... читать дальше
.06 августа 2019 года 16:49
Общий внешний фон может заставить "черное золото" подняться в район 64 долларов за баррель - ИК "ФИНАМ"
"Нефть, скорректировавшись на прошлой неделе, закрепилась по марке Brent выше 60 долларов за баррель. До публикации данных о запасах в среду не стоит ожидать существенных движений. Общий внешний фон, в том числе ослабление юаня и перспективы краткосрочного роста экспорта Китая, может заставить... читать дальше
.06 августа 2019 года 15:33
"Основными событиями ближайших дней будет выступление главы ФРБ Сент-Луис Джеймса Булларда и главы ФРБ Чикаго Чарльза Эванса. Рынки будут ждать от них намеков на дальнейшее снижение ставки и о перспективах политики ФРС до конца года. Нефть показала сильное снижение, фьючерс на Brent в понедельник... читать дальше
.06 августа 2019 года 14:53
В последнюю неделю события вокруг Китая развиваются очень стремительно, и ни одна из новостей не несет позитива для рынков, говорится в комментарии Julius Baer. Несмотря на "конструктивное", по словам Вашингтона, завершение внешнеторговых переговоров в Шанхае 31 июля и намерение продолжить их в... читать дальше
.06 августа 2019 года 14:30
Ограниченное смягчение политики ФРС США в конце июля оказало обратный эффект на рынки, говорится в комментарии Julius Baer. Председатель американского центробанка Джером Пауэлл представил снижение ключевой ставки в качестве "корректировки [политики ФРС] в середине делового цикла", а не как... читать дальше
.06 августа 2019 года 14:10
Нефтяной рынок переживает последствия обострения внешнеторгового конфликта между США и Китаем на прошлой неделе, говорится в комментарии Julius Baer. Рост котировок сырья сдерживают также динамика мировой экономики и глобального спроса. Спад в обрабатывающей промышленности может усилиться на... читать дальше
.06 августа 2019 года 11:27
На этой неделе цены на Brent могут установиться в диапазоне, лишь чуть превышающем $60/барр. - Альфа-банк
"Цены на нефть оказались под давлением на прошлой неделе, цена Brent по итогам прошлой недели подешевела на 3,0%, до $61,07/барр., так как позитивной статистики о состоянии рынка труда из США оказалось недостаточно, чтобы сгладить снижение, вызванное эскалацией торговой войны с Китаем. Фьючерсы на... читать дальше
.06 августа 2019 года 10:51
Рекомендуем изменить краткосрочное позиционирование по нефти и сделать большую ставку на сохранение Brent нисходящей динамики - AMarkets
"Распродажи нефтянки продолжились на фоне сохраняющихся опасений за перспективы мирового экономического роста, вызванные решением США обложить дополнительными пошлинами китайский импорт, - отмечается в комментарии руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева. - Несмотря на то,... читать дальше
.06 августа 2019 года 10:30
Для уверенного роста котировок нефти нужно прежде всего прекращение спекулятивных распродаж - Алор Брокер
"По-прежнему считаем, что нет никаких причин для столь дешевой нефти. На мировом рынке нет избытка предложения. Не за горами традиционный осенний сезон ураганов в США, который приведет к еще большему снижению запасов сырья в Штатах и снижению добычи, а при "удачном" для "нефтебыков" раскладе еще и... читать дальше
.06 августа 2019 года 09:50
Американские фондовые индексы упали в понедельник максимальными темпами с начала года. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона опускаются во вторник. Нефть эталонных марок дорожает утром во вторник. читать дальше
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