ITI Capital закрыл торговую идею по покупке акций Полюса

"6 августа мы закрыли торговую идею по покупке акций Полюса. Акции Полюса сегодня достигли 6943 руб., значительно превысив целевой уровень по нашей торговой идее от 4 июля, в связи с ростом цен на золото и сильными финансовыми результатами компании за 2К19. Мы закрываем идею с результатом +14,4% за 33 дня, - говорится в обзоре ITI Capital. - Мы считаем, что Полюс сохраняет хороший потенциал роста до конца года (+10%), учитывая наш прогноз по золоту до конца года $1,5 тыс./унция ввиду ожидания дальнейшего снижения валютных ставок".