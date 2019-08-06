Локальные рублевые бонды АФК "Система" одни из самых недооцененных в российском корпоративном сегменте - "БКС Глобал Маркетс"

"Мы считаем локальные рублевые бонды АФК "Система" одними из самых недооцененных в российском корпоративном сегменте. Бумаги торгуются с YTW 9,0-9,4% в зависимости от дюрации, что предполагает премию 200-240 б.п. к кривой ОФЗ и 140-150 б.п. к "бондам" МТС (Ba1/BB/BB+) и "Мегафона" (Ba1/BB+/BB+). Мы рекомендуем наращивать позиции в бумагах АФК "Система", - говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс".