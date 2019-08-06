Рубль будет восстанавливаться на фоне спада опасений, связанных с новыми санкциями, и сигналов ФРС США о дальнейшем смягчении политики - Sberbank CIB

В июле наблюдалось глобальное укрепление доллара после публикации в США значительно более сильных, чем ожидалось, макроэкономических данных, говорится в обзоре Sberbank CIB. В то же время Федрезерв разочаровал инвесторов, просигнализировав о том, что планирует меньше снижений ставки, чем ожидал рынок. При этом рубль опередил большинство аналогов, ослабев относительно доллара лишь на 0,7%. Поддержку рублю оказали значительное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров, которым предстояли крупные дивидендные выплаты, и сохранявшийся спрос нерезидентов на ОФЗ.

Однако с начала августа ситуация, на взгляд аналитика Sberbank CIB Юрия Попова, радикально изменилась: рубль ослабел на 2,5% на фоне рискофобии, вызванной американо-китайским торговым противостоянием, и объявления Соединенными Штатами новых антироссийских санкций в связи с делом Скрипалей.

"Август традиционно был сложным месяцем для рубля, но мы полагаем, что на этот раз большинство негативных событий уже произошло. Во-первых, введение очередных санкций давно ожидалось. На наш взгляд, падение рубля в основном объясняется неоднозначностью формулировок соответствующего документа (т. к. их интерпретация может быть более негативной, чем фактические последствия), а также неблагоприятным международным фоном после возобновления торговой войны. На выходных появилась информация о том, что новые санкции запрещают американским финансовым институтам принимать участие в первичных размещениях российских суверенных облигаций, номинированных не в рублях, поэтому ОФЗ не попадают под этот запрет. Хотя эти новости могут усилить волатильность на рынке в начале текущей недели, в целом они устраняют неопределенность, которая оказывала давление на российские активы со времени объявления о первом раунде санкций за нарушение закона о применении химоружия (CBW). Рубль недооценен после снижения в начале августа. Мы полагаем, что его курс будет восстанавливаться на фоне спада опасений, связанных с недавно объявленными санкциями, и сигналов ФРС США о дальнейшем смягчении политики", - заключает Юрий Попов.