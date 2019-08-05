Внешний фон продолжает давить на российский фондовый рынок - Промсвязьбанк

"В понедельник российский фондовый рынок продолжил негативную динамику, - говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. - Основным поводом к продажам послужила ситуация на западных площадках. Так, в Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 2,5%, а в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 упали на 2,2%. Также "медведей" поддержала динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent терял более 1%, уйдя в район 60,5 доллара за баррель. На таком фоне к 18:00 индекс МосБиржи снизился на 0,9%, отступив в район 2650 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции ОГК-2 и ИнтерРАО, упавшие на 4,6% и 3,4% соответственно. Лучше рынка торговались Полюс и ТГК-1, рост которых составил 5,7% и 1,6%. Отметим, что внешний фон соответствует более существенным потерям на нашем рынке, однако пока мы сдержанно реагируем на негатив извне. При этом индекс МосБиржи вплотную подошел к двойной поддержке в виде уровня 2640 пунктов и среднесрочного восходящего тренда, берущего начало от минимумов декабря 2018 года. Эта поддержка является существенным препятствием на пути к реализации цели снижения, которой является диапазон 2550 - 2590 пунктов. В случае улучшения внешнего фона, "быки" могут воспользоваться ею и организовать коррекционный рост, которому также поспособствует желание игроков зафиксировать прибыль по спекулятивным коротким позициям".

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