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05 августа 2019 года 18:50
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея - Ford Motor Company: продажа от текущих уровней: $9,28; целевой уровень: $8,6; стоп-лосс: $9,7; ожидаемая доходность: +7,3%; временной горизонт удержания позиции - 30 дней. Ford - американская автомобилестроительная компания, производитель автомобилей под маркой Ford, отмечается в комментарии ITI Capital. Четвёртый в мире производитель автомобилей по объёму выпуска за весь период существования. Привлекательность идеи: 1. С точки зрения технического анализа сейчас мы наблюдаем "медвежий сигнал": цена пробила локальный горизонтальный уровень поддержки. 2. Последний квартальный отчёт компании оказался существенно хуже ожиданий. 3. Также компания скорректировала свой прогноз на третий квартал в сторону снижения финансовых показателей. 4. Начавшаяся на прошлой неделе на фондовых рынках коррекция может продолжиться. "Традиционная августовская коррекция" нередко бывает очень серьёзной. Риски открытия позиции: стабильные финансовые показатели компании и высокие дивиденды. Вторая инвестиционная идея - Verizon Communications Inc.: покупка от текущих уровней: $55,58; целевой уровень: $58,2; стоп-лосс: $54,2; ожидаемая доходность: +4,7%; временной горизонт удержания позиции - 60 дней. Verizon Communications - американская телекоммуникационная компания, крупнейший в США поставщик услуг беспроводной связи, указывается в комментарии ITI Capital . Привлекательность идеи: 1. Стабильные финансовые показатели компании. 2. Текущая цена акций компании не выглядит высокой, P/E 14,5. 3. С точки зрения технического анализа сейчас удачный момент для покупок. Цена достигла диагонального уровня поддержки глобальной треугольной формации, в рамках которой двигается уже несколько месяцев. 4. Прибыль компании в последнем квартальном отчете оказалась лучше ожиданий аналитиков. 5. Компания платит щедрый дивиденды и, как и все телекомы, является "защитным" активом во время потрясений на фондовых рынках. Риски открытия позиции: возможная глобальная коррекция на фондовых рынках. Третья инвестиционная идея - QUALCOMM Incorporated: продажа от текущих уровней: $71,14; целевой уровень: $63,5; стоп-лосс: $75,6; ожидаемая доходность: +10,7%; временной горизонт удержания позиции - 30 дней. Qualcomm Incorporated - американская транснациональная компания по производству полупроводникового и телекоммуникационного оборудования, которая разрабатывает и продает продукты и услуги беспроводной связи, указывается в комментарии ITI Capital. Привлекательность идеи: 1. С точки зрения технического анализа стоит отметить, что котировкам не удалось преодолеть диапазон сопротивления 215-220 долл. и цена отбилась от него ниже. Кроме того, сейчас мы наблюдаем слом локального диагонального уровня поддержки восходящего тренда. 2. Новый пакет экономических санкций объявленный Трампом против Китая добавит напряжения в ход "торговой войны" из-за которой Qualcomm и так уже несет ощутимые потери. 3. Компания скорректировала свой прогноз на третий квартал в сторону снижения финансовых показателей. 4. Начавшаяся на прошлой неделе на фондовых рынках коррекция может продолжиться. "Традиционная августовская коррекция" нередко бывает очень серьёзной. Риски открытия позиции: 1. Последний квартальный отчёт вышел лучше ожиданий. 2. Стабильные финансовые показатели компании.
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