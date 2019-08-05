ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital.

Первая инвестиционная идея - Ford Motor Company: продажа от текущих уровней: $9,28; целевой уровень: $8,6; стоп-лосс: $9,7; ожидаемая доходность: +7,3%; временной горизонт удержания позиции - 30 дней.

Ford - американская автомобилестроительная компания, производитель автомобилей под маркой Ford, отмечается в комментарии ITI Capital. Четвёртый в мире производитель автомобилей по объёму выпуска за весь период существования.

Привлекательность идеи:

1. С точки зрения технического анализа сейчас мы наблюдаем "медвежий сигнал": цена пробила локальный горизонтальный уровень поддержки.

2. Последний квартальный отчёт компании оказался существенно хуже ожиданий.

3. Также компания скорректировала свой прогноз на третий квартал в сторону снижения финансовых показателей.

4. Начавшаяся на прошлой неделе на фондовых рынках коррекция может продолжиться. "Традиционная августовская коррекция" нередко бывает очень серьёзной.

Риски открытия позиции: стабильные финансовые показатели компании и высокие дивиденды.

Вторая инвестиционная идея - Verizon Communications Inc.: покупка от текущих уровней: $55,58; целевой уровень: $58,2; стоп-лосс: $54,2; ожидаемая доходность: +4,7%; временной горизонт удержания позиции - 60 дней.

Verizon Communications - американская телекоммуникационная компания, крупнейший в США поставщик услуг беспроводной связи, указывается в комментарии ITI Capital .

Привлекательность идеи:

1. Стабильные финансовые показатели компании.

2. Текущая цена акций компании не выглядит высокой, P/E 14,5.

3. С точки зрения технического анализа сейчас удачный момент для покупок. Цена достигла диагонального уровня поддержки глобальной треугольной формации, в рамках которой двигается уже несколько месяцев.

4. Прибыль компании в последнем квартальном отчете оказалась лучше ожиданий аналитиков.

5. Компания платит щедрый дивиденды и, как и все телекомы, является "защитным" активом во время потрясений на фондовых рынках.

Риски открытия позиции: возможная глобальная коррекция на фондовых рынках.

Третья инвестиционная идея - QUALCOMM Incorporated: продажа от текущих уровней: $71,14; целевой уровень: $63,5; стоп-лосс: $75,6; ожидаемая доходность: +10,7%; временной горизонт удержания позиции - 30 дней.

Qualcomm Incorporated - американская транснациональная компания по производству полупроводникового и телекоммуникационного оборудования, которая разрабатывает и продает продукты и услуги беспроводной связи, указывается в комментарии ITI Capital.

Привлекательность идеи:

1. С точки зрения технического анализа стоит отметить, что котировкам не удалось преодолеть диапазон сопротивления 215-220 долл. и цена отбилась от него ниже. Кроме того, сейчас мы наблюдаем слом локального диагонального уровня поддержки восходящего тренда.

2. Новый пакет экономических санкций объявленный Трампом против Китая добавит напряжения в ход "торговой войны" из-за которой Qualcomm и так уже несет ощутимые потери.

3. Компания скорректировала свой прогноз на третий квартал в сторону снижения финансовых показателей.

4. Начавшаяся на прошлой неделе на фондовых рынках коррекция может продолжиться. "Традиционная августовская коррекция" нередко бывает очень серьёзной.

Риски открытия позиции:

1. Последний квартальный отчёт вышел лучше ожиданий.

2. Стабильные финансовые показатели компании.