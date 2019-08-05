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05 августа 2019 года 18:00
Потребкредиты могут продолжить расти уверенными темпами в ближайшие годы без риска перегрева - "Ренессанс Капитал"
Потребительское кредитование может продолжить расти уверенными темпами в ближайшие годы без риска перегрева, что позитивно для банковского сектора и потребительского спроса в целом, считает директор, экономист по России и СНГ "Ренессанс Капитала" Софья Донец (перешла в инвесткомпанию из ЦБ РФ в июле этого года). "Ренессанс Капитал" ожидает, что темпы роста потребкредитования в 2019 году останутся на уровне 20% и замедлятся примерно до 15% в 2020-2021 годах (по мере ослабевания эффекта догоняющего роста). "Рост потребкредитования в этом году примерно на 20% и еще на 15% ежегодно в 2020-2021 годы, на наш взгляд, не помешает дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики ЦБ и при этом поддержит банковский сектор и потребительский спрос", - говорится в обзоре Донец. По ее мнению, этот прогноз согласуется с ожидаемыми темпами роста доходов населения. Дискуссия о рисках, связанных с чрезмерным ростом потребительского кредитования в России, возникла несколько месяцев назад, главные оппоненты - Минэкономразвития и ЦБ - не раз расходились в оценке этих рисков. Так, в начале июня в рамках Петербургского международного экономического форума глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что существенный рост необеспеченного кредитования несет основные риски вхождения российской экономики в рецессию и если ничего не предпринимать, то она может наступить в 2021 году. Глава Банка России Эльвира Набиуллина абсолютно не согласилась с этим тезисом. Она отметила, что в первую очередь кредиты вынуждены брать не очень обеспеченные люди с низкими доходами для поддержания уровня жизни, что является экономической проблемой. В середине июля Орешкин в очередной раз предсказал взрыв на рынке потребкредитования в 2021 году. По его словам, полностью безболезненно выйти из этой ситуации уже не получится, правительство прорабатывает механизмы помощи гражданам, которые попадут в сложную финансовую ситуацию. При этом министр отметил, что ситуацию для рынка потребкредитования можно охарактеризовать как "пузырь", но для экономики в целом и с точки зрения рисков для финансовой системы она таковой не является. Банк России ранее отмечал, что не видит признаков формирования "пузырей" в розничном кредитовании, напоминал о принимаемых мерах для предотвращения их возникновения. Донец соглашается с позицией ЦБ. По ее мнению, текущие высокие темпы роста потребкредитования отражают естественное восстановление после продолжительного спада в 2015-2016 годах. Кроме того, по ее словам, у банков достаточно капитала и резервов, а отношение кредитов к депозитам для сегмента домохозяйств заметно ниже докризисного уровня. Также эксперт отмечает достаточно высокое качество кредитного портфеля (доля проблемной задолженности в общем объеме кредитов снизилась до минимального значения за последние пять лет). "Что касается ценовой стабильности, то пока мы не видим признаков перегрева: потребительский спрос невысокий, инфляционные риски снизились, более того, потребкредитование вряд ли способно стать ключевым фактором роста инфляции в среднесрочной перспективе, поскольку сумма потребительских кредитов относительно невелика в сравнении с объемом потребления (менее 10% розничных продаж)", - отмечается в обзоре. Донец обращает внимание на то, что Орешкин не призывает реагировать на риски формирования "пузыря" при помощи мер денежно-кредитной политики. "Это выглядит довольно спорно с точки зрения макроэкономической теории и показывает, что, вероятно, дискуссия отчасти была спровоцирована недопониманием. Мы ожидаем, что основное внимание будет по-прежнему уделено рискам финансовой устойчивости. А они сейчас также невысоки, по нашему мнению, и ЦБ хорошо оснащен для того, что сдерживать их при помощи макропруденциальных инструментов", - подчеркивает экономист.
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