В краткосрочной перспективе ожидаем консолидации курса национальной валюты вблизи текущих уровней - Sberbank CIB

"Из-за уудшения внешнего фона российская валюта на минувшей неделе демонстрировала ослабление по отношению к доллару. Индекс валют развивающихся стран потерял 1,4%, рубль уступил 3%. В ближайшее время на курс рубля будет оказывать влияние общий настрой инвесторов к активам развивающихся рынков (в этой связи в фокусе будут вопросы темпов роста мировой экономики, а также торговые переговоры США и Китая), а также локальные факторы (в том числе сезонно слабый текущий счет и изменение настроений на новостях по санкциям). В краткосрочной перспективе ожидаем консолидации курса национальной валюты вблизи текущих уровней", - говорится в комментарии руководителя отдела управления бумагами с фиксированной доходностью Sberbank CIB Рената Малина.

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