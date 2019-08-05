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05 августа 2019 года 16:48
Стоит с осторожностью смотреть на ближайшие перспективы российской валюты - FxPro
Несмотря на покупки, стоит с осторожностью смотреть на ближайшие перспективы российской валюты, говорится в комментарии FxPro. "В понедельник отмечается отскок российской валюты от недавних минимумов, поскольку рынки явно посчитали избыточным столь резкий импульс ослабления предыдущих дней. К тому же Минфин США разъяснил, что запрет американским банкам на покупку госдолга пока не касается ОФЗ в рублях. Несмотря на покупки, стоит с осторожностью смотреть на ближайшие перспективы российской валюты. Инвесторы зачастую настороженно относятся к рублю в августе. Это означает, что плохие новости находят немедленный и более сильный (нежели в предшествующие месяцы) отклик в виде ослабления курса. Но важнее то, что, судя по подскочившей волатильности финансовых рынков, мы вступаем в период, когда инвесторам с рублем будет от чего оттолкнуться, принимая решения о продаже. Недавняя история подсказывает, что при старте августа со снижения рубль, как правило, остается под усиленным давлением в последующие недели, рискуя провалиться на 10%. Так было в 2018, 2015 и 2014 годах. Когда август начинался с роста рубля, он продолжался и далее. Но, судя по всему, это не наш случай", - отмечают аналитики FxPro.
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05 августа 2019 года 18:50
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея - Ford Motor Company: продажа от текущих уровней: $9,28; целевой уровень: $8,6; стоп-лосс: $9,7; ожидаемая доходность: +7,3%; временной горизонт удержания позиции - 30... читать дальше
.05 августа 2019 года 17:39
В понедельник торговое противостояние между Китаем и США вышло на новый уровень, сообщается в комментарии ИК QBF. Рано утром последовал китайский ответ на введение в США 10 проц. тарифа на китайские товары на сумму 300 млрд долл. Как сообщили источники, близкие к китайскому правительству, всем... читать дальше
.05 августа 2019 года 15:51
"Эскалация торгового конфликта между США и Китаем сейчас является одним из основных негативных факторов на рынке нефти. Но сильного снижения мы не ожидаем, так как предложение нефти также снижается. Экспорт иранской нефти снизился на фоне санкций и торговой напряженности, и разворота тренда в... читать дальше
.05 августа 2019 года 15:12
Геополитическое обострение и благоприятные тенденции статистики не способны вызвать уверенное восстановление нефтяных цен - БКС
"Сегодня котировки нефти консолидировались и, обновив локальные низы перед стартом российских торгов, перешли к восстановлению. Сейчас Brent торгуется с нулевым изменением около отметки $61,2. Поддержку нефтяным ценам оказала информация об очередном захвате Ираном нефтяного танкера с контрабандным... читать дальше
.05 августа 2019 года 13:45
Китай готовит ответные меры на очередное обострение внешнеторгового конфликта со стороны США - Julius Baer
Со вступлением в силу объявленных на прошедшей неделе Белым Домом новых внешнеторговых тарифов на китайский импорт под действием ограничений окажутся все поставки товаров из КНР в США, включая потребительские товары от электроники до игрушек и одежды говорится в комментарии Julius Baer. Пекин... читать дальше
.05 августа 2019 года 13:26
Эскалация внешнеторгового конфликта между США и Китаем на прошлой неделе продолжает сказываться на котировках сырьевых товаров, говорится в комментарии Julius Baer. Довольно высокая устойчивость этого рынка благодаря ожиданиям дополнительных мер поддержки экономики в КНР не позволила, однако,... читать дальше
.05 августа 2019 года 11:05
Нефть марки Brent на азиатской сессии понедельника продолжает снижаться, находясь под давлением решения президента США Дональда Трампа ввести дополнительные ограничения на импорт товаров из Китая, сообщается в комментарии AMarkets. Речь идет о 10% пошлинах на оставшуюся часть китайского импорта... читать дальше
.05 августа 2019 года 09:46
"Нефть марки Brent к пятничному закрытию вернулась к уровню $61 за баррель, и на наш взгляд, протестирует психологически важный уровень 60 в ближайшие дни. Несмотря на существенное сокращение запасов, а также сохраняющуюся напряженность в Персидском заливе, сырьевые трейдеры могут увеличить... читать дальше
.05 августа 2019 года 09:42
Нефть попыталась было в пятницу посильнее отскочить от достигнутой ранее отметки 60 долларов за баррель, но вечером опять вступили в игру американские "медведи", которые довольно быстро "остудили" пыл покупателей и вновь увели котировки в район 61 доллара, где они продолжают находиться. Даже с... читать дальше
.05 августа 2019 года 09:37
Американские фондовые индексы существенно опустились по итогам торгов в пятницу. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона падают в ходе торгов в понедельник. Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в понедельник возобновили падение. читать дальше
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