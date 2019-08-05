Стоит с осторожностью смотреть на ближайшие перспективы российской валюты - FxPro

Несмотря на покупки, стоит с осторожностью смотреть на ближайшие перспективы российской валюты, говорится в комментарии FxPro.

"В понедельник отмечается отскок российской валюты от недавних минимумов, поскольку рынки явно посчитали избыточным столь резкий импульс ослабления предыдущих дней. К тому же Минфин США разъяснил, что запрет американским банкам на покупку госдолга пока не касается ОФЗ в рублях.

Несмотря на покупки, стоит с осторожностью смотреть на ближайшие перспективы российской валюты. Инвесторы зачастую настороженно относятся к рублю в августе. Это означает, что плохие новости находят немедленный и более сильный (нежели в предшествующие месяцы) отклик в виде ослабления курса. Но важнее то, что, судя по подскочившей волатильности финансовых рынков, мы вступаем в период, когда инвесторам с рублем будет от чего оттолкнуться, принимая решения о продаже.

Недавняя история подсказывает, что при старте августа со снижения рубль, как правило, остается под усиленным давлением в последующие недели, рискуя провалиться на 10%. Так было в 2018, 2015 и 2014 годах. Когда август начинался с роста рубля, он продолжался и далее. Но, судя по всему, это не наш случай", - отмечают аналитики FxPro.