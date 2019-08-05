.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Консенсус-прогноз роста ВВП РФ в 2019-2025 годах упал на 0,2 п.п. для всех лет, кроме 2020 г., "недобор" составил 1,3% - ВШЭ
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
05 августа 2019 года 16:30
Консенсус-прогноз роста ВВП РФ в 2019-2025 годах упал на 0,2 п.п. для всех лет, кроме 2020 г., "недобор" составил 1,3% - ВШЭ
Консенсус-прогноз роста ВВП РФ в 2019-2025 годах, основанный на мнениях 25 экспертов из России и других стран, снизился относительно показателей предыдущего квартала на 0,2 процентного пункта для всех лет, кроме 2020 года (для него оценки остались прежними), свидетельствует квартальный опрос, проведенный среди профессиональных прогнозистов с 19 по 29 июля 2019 года институтом "Центр развития" НИУ "Высшая школа экономики" (ВШЭ). Предыдущий опрос проводился три месяца назад. По итогам июльского опроса относительно предыдущего консенсус-прогноза о перспективах российской экономики в 2019-2020 годах и далее до 2025 года за все семь лет "недобор" составил 1,3% от уровня 2018 года, что даже превышает прирост ВВП за текущий год. "Такую "потерю" трудно признать незначительной. Кроме того, еще более определенно, чем раньше, 2%-ный рост предстает как фактически максимально возможный для российской экономики (и то в достаточно отдаленной перспективе)", - говорится в отчете. Согласно мнению экспертов, ни уверенность в скором достижении инфляционного таргета Банка России (4% в год), ни ожидаемое снижение ключевой ставки (еще на 0,25 п.п. в этом году, примерно на 0,5 п.п. в следующем и на 0,25-0,5 п.п. в 2024-2025 годах), ни, наконец, реализация намеченных национальных проектов не смогут разогреть российскую экономику до темпов, хотя бы близких к 3% в год. Лишь один эксперт из 25 надеется на 3%-ный рост ВВП, и то лишь в 2024-2025 годах. "Отсутствие заметной реакции российской экономики на снижение реальной процентной ставки до 2-2,5% (этот уровень обычно считается вполне совместимым со здоровым экономическим ростом), объясняется, видимо, возможным замедлением мировой экономики вследствие разгорающихся торговых войн, а также целым рядом нерыночных факторов, начиная от низкого качества российских институтов и кончая антироссийскими санкциями", - отмечается в исследовании. В целом, в более или менее длительной временной перспективе, консенсус-прогноз предполагает такой сценарий: прирост ВВП РФ на менее 2% в год; инфляция - 4%; ключевая ставка Банка России - примерно 2% в реальном выражении. При этом ожидается, что цена нефти колеблется в диапазон $60-65 за баррель, а валютный курс ослабляется примерно на 1 руб. к $1 в год, иногда чуть больше, иногда чуть меньше (консенсус-прогноз на конец 2019 год - 65,5 руб./$1, а на конец 2025 года - 72,1 руб./$1). Таким образом, большинство экспертов ожидает достаточно спокойной ситуации в финансовом секторе при стагнации (для развивающейся экономики, каковой является Россия, темпы ниже 2% трудно не счесть стагнацией). Два прогнозиста предсказывают рецессию в 2022-2023 годах, но пока их точка зрения не разделяется большинством экспертного сообщества. "Что касается опубликованного еще в апреле базового сценария Минэкономразвития РФ, то для 2019-2020 годов он и по сию пору не слишком сильно отличается от ожиданий независимых экспертов. Однако, начиная с 2021 года он резко расходится с консенсус-прогнозом: Минэкономразвития РФ гораздо пессимистичнее смотрит на перспективы нефтяных цен, но при этом гораздо оптимистичнее - на динамику ВВП. В частности, с 2021 года Минэкономразвития ожидает ускорения экономического роста до 3,1-3,3% в год, что для абсолютного большинства независимых прогнозистов выглядит несбыточной мечтой", - говорится в отчете.
.
05 августа 2019 года 18:50
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея - Ford Motor Company: продажа от текущих уровней: $9,28; целевой уровень: $8,6; стоп-лосс: $9,7; ожидаемая доходность: +7,3%; временной горизонт удержания позиции - 30... читать дальше
.05 августа 2019 года 17:39
В понедельник торговое противостояние между Китаем и США вышло на новый уровень, сообщается в комментарии ИК QBF. Рано утром последовал китайский ответ на введение в США 10 проц. тарифа на китайские товары на сумму 300 млрд долл. Как сообщили источники, близкие к китайскому правительству, всем... читать дальше
.05 августа 2019 года 15:51
"Эскалация торгового конфликта между США и Китаем сейчас является одним из основных негативных факторов на рынке нефти. Но сильного снижения мы не ожидаем, так как предложение нефти также снижается. Экспорт иранской нефти снизился на фоне санкций и торговой напряженности, и разворота тренда в... читать дальше
.05 августа 2019 года 15:12
Геополитическое обострение и благоприятные тенденции статистики не способны вызвать уверенное восстановление нефтяных цен - БКС
"Сегодня котировки нефти консолидировались и, обновив локальные низы перед стартом российских торгов, перешли к восстановлению. Сейчас Brent торгуется с нулевым изменением около отметки $61,2. Поддержку нефтяным ценам оказала информация об очередном захвате Ираном нефтяного танкера с контрабандным... читать дальше
.05 августа 2019 года 13:45
Китай готовит ответные меры на очередное обострение внешнеторгового конфликта со стороны США - Julius Baer
Со вступлением в силу объявленных на прошедшей неделе Белым Домом новых внешнеторговых тарифов на китайский импорт под действием ограничений окажутся все поставки товаров из КНР в США, включая потребительские товары от электроники до игрушек и одежды говорится в комментарии Julius Baer. Пекин... читать дальше
.05 августа 2019 года 13:26
Эскалация внешнеторгового конфликта между США и Китаем на прошлой неделе продолжает сказываться на котировках сырьевых товаров, говорится в комментарии Julius Baer. Довольно высокая устойчивость этого рынка благодаря ожиданиям дополнительных мер поддержки экономики в КНР не позволила, однако,... читать дальше
.05 августа 2019 года 11:05
Нефть марки Brent на азиатской сессии понедельника продолжает снижаться, находясь под давлением решения президента США Дональда Трампа ввести дополнительные ограничения на импорт товаров из Китая, сообщается в комментарии AMarkets. Речь идет о 10% пошлинах на оставшуюся часть китайского импорта... читать дальше
.05 августа 2019 года 09:46
"Нефть марки Brent к пятничному закрытию вернулась к уровню $61 за баррель, и на наш взгляд, протестирует психологически важный уровень 60 в ближайшие дни. Несмотря на существенное сокращение запасов, а также сохраняющуюся напряженность в Персидском заливе, сырьевые трейдеры могут увеличить... читать дальше
.05 августа 2019 года 09:42
Нефть попыталась было в пятницу посильнее отскочить от достигнутой ранее отметки 60 долларов за баррель, но вечером опять вступили в игру американские "медведи", которые довольно быстро "остудили" пыл покупателей и вновь увели котировки в район 61 доллара, где они продолжают находиться. Даже с... читать дальше
.05 августа 2019 года 09:37
Американские фондовые индексы существенно опустились по итогам торгов в пятницу. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона падают в ходе торгов в понедельник. Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в понедельник возобновили падение. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.