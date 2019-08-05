Скорее всего, торги рубля продолжатся в коридоре 64,0-65,5 за доллар - "Открытие Брокер"

"Рубль укреплялся против доллара, хотя и слабел против евро. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3980 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,43%, недельная - до 7,49%, а месячная - до 7,53%. Слабость доллара на глобальном рынке можно объяснить тем, что торговая война способна существенно замедлить американскую экономику, что вынудит ФРС пойти на дальнейшее смягчение денежной политики. Кроме того, страхи по поводу очередного пакета санкций оказались избыточными. Поэтому рубль пытается "забрать" обратно то, что потерял в конце прошлой недели. Минфин огласил параметры валютных закупок на ближайший месяц. В период с 7 августа по 5 сентября направит на реализацию бюджетного правила 246,2 млрд рублей или около 11,2 млрд рублей. Даже с учётом реализации отложенных объёмов закупки вряд ли превысят 14 млрд рублей. Поэтому в краткосрочной перспективе поводов для излишней слабости рубля нет. Скорее всего, торги продолжатся в коридоре 64,0-65,5 за доллар", - предполагает в комментарии ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.