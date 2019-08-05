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05 августа 2019 года 16:13
Скорее всего, торги рубля продолжатся в коридоре 64,0-65,5 за доллар - "Открытие Брокер"
"Рубль укреплялся против доллара, хотя и слабел против евро. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3980 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,43%, недельная - до 7,49%, а месячная - до 7,53%. Слабость доллара на глобальном рынке можно объяснить тем, что торговая война способна существенно замедлить американскую экономику, что вынудит ФРС пойти на дальнейшее смягчение денежной политики. Кроме того, страхи по поводу очередного пакета санкций оказались избыточными. Поэтому рубль пытается "забрать" обратно то, что потерял в конце прошлой недели. Минфин огласил параметры валютных закупок на ближайший месяц. В период с 7 августа по 5 сентября направит на реализацию бюджетного правила 246,2 млрд рублей или около 11,2 млрд рублей. Даже с учётом реализации отложенных объёмов закупки вряд ли превысят 14 млрд рублей. Поэтому в краткосрочной перспективе поводов для излишней слабости рубля нет. Скорее всего, торги продолжатся в коридоре 64,0-65,5 за доллар", - предполагает в комментарии ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.
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05 августа 2019 года 18:50
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея - Ford Motor Company: продажа от текущих уровней: $9,28; целевой уровень: $8,6; стоп-лосс: $9,7; ожидаемая доходность: +7,3%; временной горизонт удержания позиции - 30... читать дальше
.05 августа 2019 года 17:39
В понедельник торговое противостояние между Китаем и США вышло на новый уровень, сообщается в комментарии ИК QBF. Рано утром последовал китайский ответ на введение в США 10 проц. тарифа на китайские товары на сумму 300 млрд долл. Как сообщили источники, близкие к китайскому правительству, всем... читать дальше
.05 августа 2019 года 15:51
"Эскалация торгового конфликта между США и Китаем сейчас является одним из основных негативных факторов на рынке нефти. Но сильного снижения мы не ожидаем, так как предложение нефти также снижается. Экспорт иранской нефти снизился на фоне санкций и торговой напряженности, и разворота тренда в... читать дальше
.05 августа 2019 года 15:12
Геополитическое обострение и благоприятные тенденции статистики не способны вызвать уверенное восстановление нефтяных цен - БКС
"Сегодня котировки нефти консолидировались и, обновив локальные низы перед стартом российских торгов, перешли к восстановлению. Сейчас Brent торгуется с нулевым изменением около отметки $61,2. Поддержку нефтяным ценам оказала информация об очередном захвате Ираном нефтяного танкера с контрабандным... читать дальше
.05 августа 2019 года 13:45
Китай готовит ответные меры на очередное обострение внешнеторгового конфликта со стороны США - Julius Baer
Со вступлением в силу объявленных на прошедшей неделе Белым Домом новых внешнеторговых тарифов на китайский импорт под действием ограничений окажутся все поставки товаров из КНР в США, включая потребительские товары от электроники до игрушек и одежды говорится в комментарии Julius Baer. Пекин... читать дальше
.05 августа 2019 года 13:26
Эскалация внешнеторгового конфликта между США и Китаем на прошлой неделе продолжает сказываться на котировках сырьевых товаров, говорится в комментарии Julius Baer. Довольно высокая устойчивость этого рынка благодаря ожиданиям дополнительных мер поддержки экономики в КНР не позволила, однако,... читать дальше
.05 августа 2019 года 11:05
Нефть марки Brent на азиатской сессии понедельника продолжает снижаться, находясь под давлением решения президента США Дональда Трампа ввести дополнительные ограничения на импорт товаров из Китая, сообщается в комментарии AMarkets. Речь идет о 10% пошлинах на оставшуюся часть китайского импорта... читать дальше
.05 августа 2019 года 09:46
"Нефть марки Brent к пятничному закрытию вернулась к уровню $61 за баррель, и на наш взгляд, протестирует психологически важный уровень 60 в ближайшие дни. Несмотря на существенное сокращение запасов, а также сохраняющуюся напряженность в Персидском заливе, сырьевые трейдеры могут увеличить... читать дальше
.05 августа 2019 года 09:42
Нефть попыталась было в пятницу посильнее отскочить от достигнутой ранее отметки 60 долларов за баррель, но вечером опять вступили в игру американские "медведи", которые довольно быстро "остудили" пыл покупателей и вновь увели котировки в район 61 доллара, где они продолжают находиться. Даже с... читать дальше
.05 августа 2019 года 09:37
Американские фондовые индексы существенно опустились по итогам торгов в пятницу. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона падают в ходе торгов в понедельник. Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в понедельник возобновили падение. читать дальше
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