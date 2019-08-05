Сильного снижения цен на нефть не ожидаем - УК "Альфа-Капитал"

"Эскалация торгового конфликта между США и Китаем сейчас является одним из основных негативных факторов на рынке нефти. Но сильного снижения мы не ожидаем, так как предложение нефти также снижается. Экспорт иранской нефти снизился на фоне санкций и торговой напряженности, и разворота тренда в ближайшей перспективе не предвидится, как мы видим", - отмечает в комментарии аналитик УК "Альфа-Капитал" Артем Копылов.