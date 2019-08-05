Геополитическое обострение и благоприятные тенденции статистики не способны вызвать уверенное восстановление нефтяных цен - БКС

"Сегодня котировки нефти консолидировались и, обновив локальные низы перед стартом российских торгов, перешли к восстановлению. Сейчас Brent торгуется с нулевым изменением около отметки $61,2. Поддержку нефтяным ценам оказала информация об очередном захвате Ираном нефтяного танкера с контрабандным топливом, предположительно принадлежащим Ираку. Кроме того, пятничные данные Baker Hughes пятую неделю подряд показали снижение (-6 ед.) количества буровых установок на нефтяных месторождениях в США до нового полуторалетнего минимума. Однако негативный эффект от разрастания торговой войны настолько сильно влияет на нефтяной рынок, что даже геополитическое обострение и устойчивые благоприятные тенденции отраслевой статистики не способны вызвать уверенное восстановление нефтяных цен", - говорится в комментарии эксперта по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрия Бабина.