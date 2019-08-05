Новые санкции США фундаментально нейтральны для долгового рынка РФ - Райффайзенбанк

"Второй пакет санкций США против РФ, связанный с делом Скрипалей, создает определенные препятствия первичному размещению РФ облигаций, номинированных, прежде всего, в долларах (продать американским инвесторам бумаги получится лишь на вторичном рынке). Если аналогичные меры решат принять ЕС (а также Швейцария), то тогда ухудшатся и условия заимствований в евро (а также во франках). Хорошей новостью является то, что ограничения не распространяются на ОФЗ, сделки на вторичном рынке и облигации, выпущенные госкомпаниями. Поэтому в целом эти санкции фундаментально нейтральны для долгового рынка РФ (учитывая, что нет потребности во внешних заимствованиях) и курса рубля, ослабление которого на прошлой неделе было вызвано, главным образом, итогом заседания ФРС, а также очередной волной эскалации торгового конфликта между США и Китаем (это вызвано глобальным risk-off)", - отмечается в обзоре Райффайзенбанка.