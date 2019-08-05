Мы по-прежнему рекомендуем "Покупать" акции Cummins с целевой ценой $187 - ГК "ФИНАМ"

Аналитики ГК "ФИНАМ" обновили рекомендацию по акциям компании Cummins - одного из крупнейших в мире производителей дизельных двигателей для тягачей, автобусов, строительной техники, бронетехники и самоходных судов. Несмотря на лидерство в секторе, Cummins сильно недооценена по отношению к своим конкурентам, отмечается в исследовании. Аналитики ГК "ФИНАМ" сохранили рекомендацию "Покупать" по акциям Cummins с потенциалом роста в среднесрочной перспективе на уровне 14%.

Cummins - один из крупнейших в мире производителей дизельных двигателей, которые устанавливаются на грузовую технику, генераторные установки, суда и автобусы, самосвалы и экскаваторы, железнодорожную и сельскохозяйственную технику, дорожно-строительную технику и нефтедобывающее оборудование. Финансовые результаты Cummins за второй квартал оказались хуже ожиданий. Так, выручка компании в отчетном периоде выросла на 1,45% и составила $6,221 млрд по сравнению с $6,132 млрд годом ранее, тогда как аналитики ожидали $6,36 млрд. Основное давление на финансовые показатели продолжает оказывать сохраняющаяся торговая война по тарифам на импорт между Китаем и США, что снижает спрос на продукцию Cummins.

Вместе с тем, как отмечается в исследовании, согласно прогнозам ряда мировых аналитических агентств, мировые продажи дизельных двигателей продолжат расти из-за благоприятной рыночной конъюнктуры в мировой экономике. На текущий момент объем продаж приблизился к $250 млрд по сравнению со $160 млрд в 2013 году.

Менеджмент компании прогнозирует, что продажи большегрузных автомобилей в Северной Америке в 2019 году увеличатся на 4%, а в Бразилии вырастут на 13%. Тем не менее, прогнозируется 10%-ое снижение продаж большегрузных и средних грузовых автомобилей в Китае. Продажи в Индии могут снизиться на 17% - с 445 тыс. ед. до 369 тыс. ед.

У компании Cummins успешная история корпоративного управления, и она уже на протяжении 29 лет увеличивает дивидендные выплаты, причем на текущий момент дивидендная доходность составляет около 3,2%. Менеджмент Cummins сообщил, что планирует направлять 75% от операционного денежного потока акционерам в виде дивидендов и обратного выкупа акций.

"Cummins, несмотря на лидерство в секторе, сильно недооценена по отношению к своим конкурентам почти по всем мультипликаторам. Мы по-прежнему рекомендуем "Покупать" акции Cummins с целевой ценой $187, что соответствует потенциалу роста на уровне 14% от текущих уровней", - говорит ведущий аналитик ГК "ФИНАМ" Вадим Сысоев.