Китай готовит ответные меры на очередное обострение внешнеторгового конфликта со стороны США - Julius Baer

Со вступлением в силу объявленных на прошедшей неделе Белым Домом новых внешнеторговых тарифов на китайский импорт под действием ограничений окажутся все поставки товаров из КНР в США, включая потребительские товары от электроники до игрушек и одежды говорится в комментарии Julius Baer. Пекин ответил Дональду Трампу в пятницу: власти страны отметили, что дополнительные пошлины не являются правильным решением для исправления внешнеторговых дисбалансов, и пообещали зеркальные меры.

"Дополнительных подробностей представлено не было, но мы ожидаем повышение Китаем тарифов на американский импорт и не исключаем нетарифные ограничения, - отмечает экономист Julius Baer Софи Альтерматт. - Последние могут включать введение квот или усложнение таможенных процедур для американских товаров, а также объявление "списка ненадежных компаний", с которыми будет запрещено работать местным фирмам. Еще одним вариантом является запрет на экспорт в Соединенные Штаты некоторых важных видов сырья, например, редкоземельных металлов, что негативно отразится на выпуске в США высокотехнологичных товаров и электроники. По нашим оценкам, вероятность повышения тарифов на американский импорт выше, чем введения нетарифных мер".

Эскалация внешнеторгового конфликта, скорее всего, окажет негативное давление на курс юаня, а также ухудшит внешнеторговый баланс КНР и настроения на рынках. В прошлую пятницу курс китайской валюты опустился до минимума за восемь месяцев.

"На этом фоне мы продолжаем ожидать постепенную и управляемую девальвацию юаня и сохраняем нейтральный взгляд на валюту. Для предотвращения дальнейшего торможения экономики Пекин, скорее всего, усилит меры стимулирования деловой активности, а денежно-кредитная политика будет смягчаться, - заключает Софи Альтерматт. - Высока вероятность того, что Народный банк Китая (ЦБ страны) вскоре предпримет очередное снижение нормы обязательных резервов. В плане бюджетной политики, мы ожидаем увеличение инфраструктурных инвестиций. Власти станы уже анонсировали рост вложений в реконструкцию ветхих районов, городских парковок и строительство новой инфраструктуры, например, информационных сетей".