Котировки железной руды опускаются ниже 100 долл. США за тонну - Julius Baer

Эскалация внешнеторгового конфликта между США и Китаем на прошлой неделе продолжает сказываться на котировках сырьевых товаров, говорится в комментарии Julius Baer. Довольно высокая устойчивость этого рынка благодаря ожиданиям дополнительных мер поддержки экономики в КНР не позволила, однако, железной руде избежать падения. Самые активно торгуемые на сингапурской бирже фьючерсные контракты на сырье потеряли в последние пару дней около 10% и утром в понедельник находились ниже отметки в 100 долл. США за тонну.

"Не принимая во внимание противостояние Пекина и Вашингтона, распродажа в секторе, на наш взгляд, связана со специфическими для него факторами. Во-первых, проблемы на стороне предложения, вызванные аварией в Бразилии в начале года, постепенно теряют свою актуальность. Около половины ранее закрытых мощностей уже вернулись или вот-вот вернутся в работу. Кроме того, поступали сообщения, что еще один рудник, остановленный после аварии еще в 2015 году, вернул лицензию и, вероятно, возобновит работу. Во-вторых, производство стали в Китае преодолело сезонный пик, что должно привести к снижению спроса на железную руду в будущем. В-третьих, запасы стали у трейдеров в КНР продолжают расти вопреки сезонному тренду, указывая на то, что ее производство значительно превышает потребление несмотря на увеличение инфраструктурных инвестиций и устойчивость рынка недвижимости. На этом фоне мы подтверждаем осторожный взгляд на рынок железной руды", - отмечает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке.