Тренд в пользу восстановления рубля, в целом наблюдаемый с начала года, имеет хорошие шансы на сохранение - "НФК-Сбережения"

Отмеченное по итогам прошлой недели ослабление рубля, может оказаться разовым явлением. Более того, говорится в обзоре "НФК-Сбережения", тренд в пользу восстановления рубля, в целом наблюдаемый с начала года, имеет хорошие шансы на сохранение. С технической точки зрения, момент для продажи иностранной валюты в пользу рубля является благоприятным.

"По итогам прошедшей недели российская валюта ослабла к доллару США на 3%. И хотя такая динамика в рамках недели не должна восприниматься как экстраординарная, опасения были вызваны в первую очередь тем, что почти все движение было реализовано за два последних дня (четверг и пятницу). И такие показатели для внутридневной торговли уже выходят за рамки привычной волатильности.

В то же время стоит обратить внимание, что индикатор ATR на недельном графике демонстрирует с 2015 года тренд на снижение волатильности. Текущая волатильность достигла минимальных значений начала 2018 года, и поэтому риски всплеска волатильности постепенно увеличиваются. В этой связи, пожалуй, риски того, что в перспективе движения на рынке станут более широкодиапазонными, постепенно увеличиваются.

Главный вопрос - будут ли предстоящие колебания характеризоваться большей склонностью к ослаблению рубля или же основная динамика в пользу его восстановления сохранится.

Помимо официальных причин наблюдаемого ослабления рубля, на мой взгляд, стоит обратить внимание на следующие нюансы.

Во-первых, следует выделить внешние факторы, связанные с усилением позиции доллара. Причем я бы не стал акцентировать внимание на торговых конфликтах США и Китая и раскручивать эту спираль в пользу следствий в виде ослабления спроса на сырье со всеми вытекающими последствиями для России. Развитие такого сценария на текущий момент не выгодно никому, а значит, вероятность его реализации можно оценить как низкую. Тем более, что цикл ослабления сырьевых валют к доллару (речь идет в первую очередь о канадском, австралийском и новозеландском долларах) наблюдается уже в рамках последних трех недель и имеет неплохие шансы на завершение. С другой стороны, американский фондовый рынок снижается 5 дней подряд, что свидетельствует о повышении активности по продаже американских акций. И такая тенденция, на наш взгляд, является более существенным краткосрочным фактором в пользу повышения спроса на американскую валюту. Очевидно, что избавление от акций и выход в "кэш" создают дополнительный спрос на американскую валюту. Вопрос в том, в каком направлении в дальнейшем потечет эта ликвидность. В этой связи, если в рамках текущей недели страхи развеются, то интерес к подешевевшим активам может усилиться вновь, в том числе и к американским акциям. Такое развитие событий позволит сбалансировать спрос на резервную валюту, что обеспечит предпосылки для некоторого восстановления рубля к "американцу".

Во-вторых, на устойчивость рубля оказывают существенное влияние внутренние факторы. В частности, наводнение в Иркутской области, тушение пожаров в сибирской тайге - все эти бедствия приводят к существенным государственным расходам. Главный вопрос в данном случае - за счет каких источников будет осуществляться покрытие текущих и предстоящих расходов по ликвидации последствий. Если будут выбраны способы покрытия расходов, не приводящие к росту денежной массы (например, за счет средств текущего бюджета или через систему государственных облигационных займов), то такое развитие событий создаст условия для восстановления рубля. Если же будут выбраны иные способы (например, за счет расходования ФНБ или уменьшения международных резервов РФ), то при таком развитии событий дальнейшее ослабление рубля видится вполне вероятным. Из перечисленных сценариев предпочтительным является первый.

Подводя итоги вышесказанному, можно подчеркнуть, что отмеченное по итогам прошлой недели ослабление рубля, может оказаться разовым явлением. Более того, тренд в пользу восстановления рубля, в целом наблюдаемый с начала года, имеет хорошие шансы на сохранение. С технической точки зрения, момент для продажи иностранной валюты в пользу рубля является благоприятным", - отмечает главный аналитик "НФК-Сбережения" Алексей Кузьмин.