Покупки валюты становятся все более значимым фактором влияния на рубль - Банк "Санкт-Петербург"

"Российская валюта корректируется к доллару США после пятничного ослабления на фоне "бегства инвесторов из риска" из-за новых тарифов США против Китая, а также усиления санкционной риторики в отношении РФ со стороны США. Рубль сегодня торгуется около 65 руб./$. В период с 7 августа по 5 сентября 2019 г. покупки валюты ЦБ РФ для Минфина составят 246,2 млрд руб. или около $3,8 млрд. Вместе с тем "докупки" валюты (в пользу "выпавших" покупок в августе-декабре прошлого года) составят 61,6 млрд руб. или около $1 млрд. Таким образом, ежедневные fx-покупки в августе останутся на текущем уровне - около 14,2 млрд руб. в день (в июле 13,7 млрд руб.). При этом покупки валюты становятся все более значимым фактором влияния на рубль в условиях сезонного снижения сальдо текущего счёта платежного баланса, т.е. сокращения чистого притока валюты от экспортно-импортных операций. В пятницу международное рейтинговое агентство Fitch опубликует обновленный суверенный рейтинг России, который в текущий момент находится на инвестиционном уровне "ВВВ-". Изменение рейтинга не ожидается", - отмечают в своем обзоре аналитики банка "Санкт-Петербург".